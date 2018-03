Zsigó Róbert: április 8-án a jövőnkről döntünk

Ez a választás nem arról szól, hogy ki fog nyerni, április 8-án ugyanis "a saját életünkről, gyermekeink és unokáink jövőjéről döntünk majd" - hangoztatta Zsigó Róbert fideszes politikus kedd délután a Bács-Kiskun megyei Mélykúton.



A Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára, a bajai központú választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje a művelődési házban tartott lakossági fórumon kiemelte: sok még a teendő, de Magyarország jó irányba halad, és "sok a vesztenivalónk, ha nem tudjuk megvédeni az országunkat".



Azt mondta, "ha elhibázzuk, bevándorlóországgá válunk", és olyan folyamatok indulnak el, amelyeket nem lehet visszafordítani. A mostani választás tétje ezért nagyobb, mint általában - tette hozzá a kormánypárti politikus.



Hangsúlyozta, ha a Fidesz nyer, tovább folytathatja megkezdett politikáját. Közölte: "tovább tudjuk fejleszteni térségeinket", 2022-re elérhető lehet a teljes foglalkoztatás, folyamatosan megvalósítható az évi 4 százalékos gazdasági növekedés, tovább növelhető a családoknak járó adókedvezmény és a nyugdíjasok támogatása.



A migrációról szólva kiemelte: Magyarország a kerítéssel és a jogi határzárral azt megoldotta, hogy ne lépjenek be naponta ezrek az országba, de ellenfeleik éppen azon dolgoznak, hogy a határzár lebontásával migránsútvonallá váljunk, és be kelljen fogadni olyan embereket, akikkel nem szeretnénk együtt élni. A bevándorlás okozta problémákat nem Magyarország találja ki, hanem az európai országok példája mutatja. Azok ugyanis, akik nem harcoltak és nem tették meg a szükséges intézkedéseket, lassan elveszítik kultúrájukat. Ezzel szemben a magyar kormány a válság kezdete óta mindent elkövet azért - még ha ehhez Brüsszelből semmilyen anyagi támogatást nem kap is -, hogy megvédje azokat az eredményeket, amiket 2010 óta a választópolgárokkal közösen elért - fogalmazott. Az illegális bevándorlás nem lehetőség, hanem veszély, hiszen gazdasági, biztonsági és kulturális kockázatot is jelent; azokat az európai keresztény értékeket teszi kockára, amelyek létünk alapjai - tette hozzá.



A betelepítési kvóta helyett inkább "megvédjük a határainkat, és nem adjuk fel meglévő értékeinket, hanem mindenképpen megőrizzük Magyarország és ezzel együtt Európa kultúráját is" - fogalmazott.



Zsigó Róbert szerint, a 2010 óta elért eredmények lehetővé teszik, hogy "Magyarországot ne lehessen megfenyegetni vagy megzsarolni, sem hitellel, sem mással". Az ország és miniszterelnöke képes kiállni az érdekei mellett, de ezt az állapotot mindenképpen fent kell tartani - emelte ki.



Bányai Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a kiskunhalasi központú választókerület Fidesz-KDNP-s jelöltje a lakossági fórumon úgy fogalmazott: az ország a Fidesz vezetésével került ki a bajból, az ellenzék azonban vissza akar jönni, és el akar venni mindent. Az ellenzéki koalíció kialakult, "a veszély már itt van, legyünk éberek!" - mondta.