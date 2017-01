12 ember halt meg a fagyok miatt Lengyelországban

Amint az illetékes lengyel hatóságok közölték, szombat reggeltől vasárnapig 2, hétfő hajnalig pedig újabb 10 ember szenvedett fagyhalált. November 1-jétől már összesen 65 személy halt meg a hideg miatt.



Vasárnapra és hétfőre virradó éjjel Lengyelországban több helyen is mínusz 20 foknál is alacsonyabb volt a hőmérséklet, a szlovák határhoz közeli, kis-lengyelországi vajdaságbeli hegyi Jablonka községben pedig mínusz 37 fokra zuhant a hőmérséklet.



A hatóságok a média közvetítésével szüntelenül arra kérik a lakosokat, hogy riasszák a rendőrséget, ha rászoruló hajléktalanról, illetve veszélyeztetett idős, beteg, magányos emberekről van tudomásuk. Varsóban a rendőrség a katolikus Caritas segélyszervezet munkatársaival és önkéntes orvosokkal együtt folyamatosan ellenőrzi a terepet, meleg ételt, ruhát visz a melegedőkbe vonulni nem hajlandó hajléktalanoknak is.



Múlt csütörtöktől - amikor Lengyelországban is beálltak a rendkívüli fagyok - a tűzoltóságot másfél ezer alkalommal riasztották lakástüzek miatt, melyekben 12-en veszítették életüket, és 50-en megsérültek.



Varsóban, Krakkóban, a közép-lengyelországi Kielcében, valamint a sziléziai vajdaság nagy részében a fagyok és a szélcsend miatt a szálló por koncentrációja többszörösen meghaladta a riasztási küszöbértéket, ezért szmogriadót rendeltek el. A gépkocsivezetőket arra kérték, hogy inkább a közösségi közlekedést használják, amely több településen hétfőn ingyenes.