17 éves fiú halt meg egy autós üldözésben a Garam mellett

A rendőrök egy Seat Leon típusú gépkocsira lettek figyelmesek, amelyet egy 19 éves fiatalember vezetett, a járműnek több utasa is volt. A sofőrt korábban már többször is eltiltották az autóvezetéstől. A rendőrautó követni kezdte a Seatot, majd pár méter után a sziréna bekapcsolásával próbálták megállítani, sikertelenül, a sofőr ugyanis gázt adott - írja az Új Szó A rendőrök üldözőbe vették őket, figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe és az autóra is. A sofőr menekülés közben egy kockázatos előzési manővert is végrehajtott, melynek során veszélyeztette a szembejövő gépkocsi utasait. Végül a Seat egy vasúti átkelő után karambolozott.Az autóban a sofőrön kívül egy 16 éves lány, és két tizenéves fiú is utazott, egyikük a helyszínen belehalt sérüléseibe. A mentők sikertelenül próbálták a 17 éves áldozatot újraéleszteni.A Denník N információi szerint a fiút a rendőrök meglőtték. Hogy a halálát a lövés, vagy a baleset során szerzett sérülései okozták, esetleg a kettő együttesen, a boncolás után derül ki.Az esetet a szlovák belügyminisztériumi felügyelőség is vizsgálja.