17 óráig a választásra jogosultak bő harmada szavazott Franciaországban

Délután öt óráig a választásra jogosultak 35,33 százaléka adta le voksát a francia nemzetgyűlési választás második fordulójában. Az Elabe francia közvélemény-kutató becslése szerint a részvétel az urnák zárásáig 42 százalékos lesz, az Ipsos/Sopre Steria cég előrejelzése ennél kicsit nagyobb, 43 százalékos részvételt jósol.



Ez is elmarad azonban csaknem hat százalékponttal a két héttel ezelőtti első forduló 48,7 százalékos részvételi arányától, és több mint 10 százalékponttal a 2012-es választástól, amikor is 55,4 százalékos volt még a második fordulóban is a részvételi arány.



A Reuters brit hírügynökség megjegyzi, hogy a francia belügyminisztérium adattára alapján a most vasárnapi nemzetgyűlési választáson a lakossági "aktivitás a legpasszívabb" húsz év óta.