18 országban vetnek be gyerekkatonákat

Az utóbbi két évben 18 országban vetettek be gyerekkatonákat és fiatalokat fegyveres konfliktusokban - közölte szerdán a Child Soldiers International New Yorkban.



A nemzetközi segélyszervezet szerint a többi között Kolumbiában, Maliban, Líbiában és Pakisztánban alkalmaztak gyermekeket harcosként a helyi hadseregben vagy különböző fegyveres csoportoknál.



A Child Soldiers International felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ 197 tagállamai több mint ötödében 18 éven aluliakat is toboroznak a hadseregbe. Tizenhét ezen államok közül már 16 éves kortól. Mindez a világszervezet Gyermekek jogairól szóló egyezményének megsértését jelenti - emelte ki a segélyszervezet, felszólítva minden államot, hogy tartsa be a korhatárra vonatkozó szabályokat, s ne toborozzon 18 évesnél fiatalabbakat.