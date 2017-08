200 éves tölgy dőlt az ünneplő hívőkre Madeirán, meghalt a magyar sérült - fotók

A kórházban életét vesztette a madeirai fakidőlésben megsérült magyar állampolgár - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Sajtó Főosztálya kedd este az MTI megkeresésére.A lisszaboni magyar nagykövetség felvette a kapcsolatot az elhunyt családjával, és minden konzuli segítséget megad a tragédiában érintett hozzátartozóknak. A Madeira szigetén tartózkodó tiszteletbeli magyar konzul a helyszínről segíti az ügyintézést, illetve folyamatos kapcsolatot tart fent a kórházzal és az illetékes hatósági szervekkel - tudatták.A nagykövetség nem tud további magyar érintettségről - olvasható a közleményben.A hívők a sziget Funchal nevű fővárosától mintegy 5 kilométerre lévő botanikus kertben egy forrásnál gyűltek össze, ahol egy Mária-kegyhely van. Egy kétszáz éves tölgy dőlt rájuk. Az emberek a Nossa Senhora do Monte (Montei Miasszonyunk) nevű ünnepet tartották volna meg, amikor a baleset megtörtént.Este a Jornal da Madeira című helyi lap internetes oldalán azt írta: a 12 halálos áldozat között négy külföldi van: egy francia, egy magyar és egy német. A negyedik külföldi áldozat állampolgársága még nem ismert. Madeira regionális kormánya háromnapos gyászt hirdetett meg.A Público című lap szerint a 200 éves tölgyfát már három éve veszélyesnek minősítették, és arra figyelmeztettek, hogy bármikor kidőlhet.A Jornal da Madeira című helyi lap értesülése szerint meghalt az a magyar állampolgár aki megsérült a madeirai vallási ünnepen történt súlyos balesetben kedden.A lap azt írta internetes oldalán, hogy a 12 halálos áldozat között négy külföldi van: egy francia, egy magyar és egy német. A negyedik külföldi áldozat állampolgársága még nem ismeret.A Jornal da Madeira nem közölte, hogy minderről milyen forrásból értesült.A lisszaboni magyar nagykövetség kedd este az MTI megkeresésére azt közölte: csak annyit tudnak, hogy a magyar sérült a sürgősségi osztályra került. A lisszaboni sajtóinformációk szerint a kórház este tart sajtótájékoztatót a sérültek állapotáról.A hívők a sziget Funchal nevű fővárosától mintegy 5 kilométerre lévő botanikus kertben egy forrásnál gyűltek össze, ahol egy Mária-kegyhely van. Egy kétszáz éves tölgy dőlt rájuk. Az emberek a Nossa Senhora do Monte (Montei Miasszonyunk) nevű ünnepet tartották volna meg, amikor a baleset megtörtént.A lisszaboni magyar nagykövetség kedd este az MTI megkeresésére megerősítette: egy magyar állampolgár is megsérült a Madeira szigetén egy vallási ünnepségen történt balesetben.A nagykövetség munkatársa telefonon az MTI-nek nyilatkozva azt mondta: egyelőre csak annyit tudnak, hogy a magyar sérült a sürgősségi osztályra került. A lisszaboni sajtóinformációk szerint a kórház este fél 8-kor tart sajtótájékoztatót a sérültek állapotáról.Több ember is életét vesztette kedden a Portugáliához tartozó Madeira szigetén egy vallási ünnepségen, amikor egy szabadtéri kegyhelyen az összegyűltekre dőlt egy fa - közölte a helyi egészségügyi hatóság, amely szerint 12-en meghaltak és 52-en megsérültek.A francia és a spanyol hírügynökség szerint a sérültek között egy-egy magyar, francia és német van. Hét sérült állapota súlyos.A hívők a sziget Funchal nevű fővárosától mintegy 5 kilométerre lévő botanikus kertben egy forrásnál gyűltek össze, ahol egy Mária-kegyhely van. Egy kétszáz éves tölgy dőlt rájuk. Az emberek a Nossa Senhora do Monte (Montei Miasszonyunk) nevű ünnepet tartották volna meg, amikor a baleset megtörtént.Több ember is életét vesztette kedden a Portugáliához tartozó Madeira szigetén egy vallási ünnepségen, amikor egy szabadtéri kegyhelyen az összegyűltekre dőlt egy fa - közölte a helyi egészségügyi hatóság, amely szerint 12-en meghaltak, és 52-en megsérültek, köztük - mint a hírügynökségek jelentették - egy magyar állampolgár is.A hívők a sziget Funchal nevű fővárosától mintegy 5 kilométerre lévő botanikus kertben egy forrásnál gyűltek össze, ahol egy Mária-kegyhely van. Egy kétszáz éves tölgy dőlt rájuk. Az emberek a Nossa Senhora do Monte (Montei Miasszonyunk) nevű ünnepet tartották volna meg, amikor a baleset megtörtént. Ez a madeirai vallási fesztivál a katolikus egyház egyik nagy ünnepéhez, Mária mennybevételéhez kapcsolódik. A Montei Miasszonyunk Funchal védőszentje, ünnepnapja a sziget legnagyobb és leghíresebb ünnepe, amelyre hagyományosan sokan zarándokolnak el az egész világból Madeirára.A francia és a spanyol hírügynökség szerint a sérültek között egy-egy magyar, francia és német van. Hét sérült állapota súlyos.Madeira regionális kormánya háromnapos gyászt hirdetett meg.A Público című lap szerint a 200 éves tölgyfát már három éve veszélyesnek minősítették, és arra figyelmeztettek, hogy bármikor kidőlhet. Valószínűleg gyökerestől szakadt ki a földből és dőlt rá több hívőre, akik egy mellette lévő kegytárgyboltban gyertyát akartak venni.