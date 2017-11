25 évet kapott a csapatorvos, aki a tornászlányokat zaklatta

Január 12-én kezdi meg minimum 25 éves börtönbüntetését az 54 éves Larry Nassar, aki az amerikai tornász-válogatott orvosa volt. Az ítéletét súlyosbíthatják, akár 40 évet is rács mögött tölthet - írja az Index Az áldozatok egy része 15 éves sem volt még a zaklatás idején. A háromszoros olimpiai bajnok Gabby Douglas megerősítette, ő is az áldozatok közé tartozik. Nemrég két másik 2012-es olimpiai bajnok: Ali Raisman és McKayla Maroney is feltárta a múlt titkait . A londoni olimpián Nassar volt az amerikai csapat egyik orvosa.A tárgyaláson Nassar nem tagadott, beismerte, orvosilag nem volt indokolt, hogy kesztyű nélkül érintse meg az áldozatok nemi szervét.„Rettenetesen sajnálom, ami történt. Olyan volt az egész, mint mikor egy gyufa fékezhetetlen erdőtüzet okoz. Őszintén bízom abban, hogy a teljes gyógyulás eljön az életemben" - mondta bűnbánóan.Az amerikai szövetség nagyon sajnálja a történteket, együttérez az áldozatokkal.