25 évvel ezelőtti eseményekre adott választ az olasz bíróság: szövetkezett a maffiával az állam

Az olasz állam magas rangú képviselői a kilencvenes évek elején megállapodást kötöttek a Cosa Nostra szicíliai bűnszervezettel a maffiamerényletek leállítására - mondta ki a palermói bíróság nem jogerős ítélete pénteken.



Az első fokú ítélet öt évig tartó tárgyalássorozatot zárt le a szicíliai Palermó bíróságának bunkertermében.



Valójában azonban az ítélet több mint 25 évvel ezelőtti eseményekre adott végre választ: kimondta ugyanis, hogy az olasz intézményes élet képviselői a kilencvenes évek elején paktumot kötöttek a Cosa Nostra maffiavezéreivel az akkori politikai-társadalmi béke érdekében.



A kilenc vádlott között 24 évre ítélték Leoluca Bagarellát a Cosa Nostrához tartozó Corleone-i klán volt tagját. A hetvenhat éves Bagarella másért már életfogytiglani büntetését tölti. 8 évre ítélték Mario Morit az olasz csendőrség volt tábornokát, 12 évre Marcello Dell'Utri volt szenátort, a Hajrá Olaszország párt 1994-es alapítóját, aki Silvio Berlusconi egyik legközelebbi barátja és politikustársa. A szintén hetvenhat éves Dell'Utri 2014 óta más maffiavádak miatt hét éves börtönbüntetését tölti. Nyolc évre ítélték a per koronatanúját Masismiliano Cianciminót a maffiával vádolt egykori palermói polgármester fiát is.



Az ítélet indoklását a bíróság 90 nap múlva közli.



Az ítélet megerősíti azt az évtizedes feltételezést, miszerint az olasz állam tárgyalásba bocsátkozott az akkor a Corleone-i Toto Riina vezette maffiaszervezettel. A politika a Cosa Nostra háttérbe vonulását követelte az abban az időben gyakori gyilkosságok, merényletek leállításával, a bűszervezet ezért cserébe feltételeket diktált, például a letartóztatott maffiatagok börtönkörülményeinek enyhítését követelte.



A szicíliai szervezet nyomásgyakorlásként 1992-1993-ban bombákat robbantott Rómában, Milánóban és a firenzei Uffizi-képtárnál is. Ennek az állam és maffia közötti "egyezkedésnek" esett áldozatául a bombamerényletben 1992-ben meggyilkolt Giovanni Falcone szicíliai ügyész és Paolo Borsellino bíró. A paktum része volt Toto Riina 1993-as letartóztatása azzal, hogy utódját Bernardo Provenzanót "szabadon hagyták" egészen 2006-os elfogásáig.



A maffia és az állam közötti összefonódás nem csak a kilencvenes évekre volt jellemző. A Cosa Nostra tagjai között közismert volt, hogy Toto Riina szoros kapcsolatban állt Giulio Andreottival. A 2013-ban elhunyt Andreottit, az olasz politikát évtizedeken át meghatározó egykori kereszténydemokrata politikust 2003-ban a palermói bíróság elévülés miatt felmentette az 1980 előtti időszakra vonatkozó maffiavádak alól.



A keresztapa Bernardo Provenzano 2016-ban, Toto Riina 2017-ben halt meg börtönben.



A kilencvenes évek kezdetének maffiamerényleteit 1994-ben Silvio Berlusconi politikai színrelépése követte. A szicíliai Marcello Dell'Utrival szembeni vádak szerint ő közvetített a maffia és Berlusconi között.