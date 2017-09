30 éve dolgozik a Mekinél egy Down-szindrómás férfi

Forrás: Job Support Inc

Minden bizonnyal el tudják képzelni, hosszú távon mennyire kiégető lehet csak hasábburgonyát sütni és McFlurry-t készíteni, de a lassan ötvenedik életévét töltő Down-szindrómás Russel O'Gready becsülendő példával jár előttünk, hiszen 30 év után még mindig imádja ugyanazt a munkát.

Russel 18 évesen került a McDonald's-hez egy ausztrál kormány által kezdeményezett, fogyatékkal élők segítésére indított program keretein belül még 1986-ban. Russel akkor még csak részmunkaidőben dolgozott ott a program keretein belül, viszont annyira imádta a munkát, és olyan jó munkaerőnek bizonyult, hogy teljes állást ajánlottak neki. Kezdetben csomagolt, később konyhai feladatokat is kapott. Most heti három napot dolgozik: takarít, üdvözli a vendégeket - utóbbi a kedvenc része a munkájában. Ez a vidám attitűd, a barátságossága, ami kiemeli őt a tömegből. Egyfajta helyi legenda vált ott belőle az évtizedek során.Russel édesapja, Geoff, úgy nyilatkozott a Daily Mailnek, hogy a fia a legismertebb ember Northmeadben. "Az emberek megállítják az utcán, hogy kezet foghassanak vele" - mondta Geoff."Valaki egyszer megkérdezte tőle: fogyatékos vagy? Mire ő: amikor iskolába jártam, lehet, de most már a McDonald's-ben dolgozom."

A hamarosan nyugdíjba vonuló Russel nem az egyetlen tanulási nehézséggel küzdő alkalmazott, aki több mint három évtizedig dolgozott a Mekinél. Freia David 1984-ben kezdett el az étteremláncnál dolgozni: 32 évnyi hasábburgonya-sütés után egy óriási búcsúbulit szervezett neki a McDonald's, ráadásul megkapta azt a privilégiumot, hogy élete végéig ingyen fogyaszthat a Mekinél.