35 újságíró ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban

Elfogatóparancsot adtak ki csütörtökön Törökországban 35 újságíró ellen azzal a gyanúval, hogy tagjai a tavalyi puccskísérlet fő felelősének kikiáltott gülenista mozgalomnak- jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.



A beszámoló szerint az érintettek felhasználói annak a ByLock titkosított üzenetküldő programnak, amelyet a puccsisták állítólag az államcsínykísérlet előkészítéséhez hívtak segítségül.



Ankara az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette nemzetközi hálózatot vádolja az incidensért, a férfi viszont tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez. A török vezetés azt állítja, hogy a terrorszervezetnek nyilvánított mozgalom hosszú évek alatt szivárgott be az államigazgatásba és Gülen ebben a folyamatban egyebek mellett médiaérdekeltségeire támaszkodott.



Az Anadolu közlése alapján az isztambuli rendőrség reggel otthonában már előállította a BirGün ellenzéki napilap egyik szerkesztőjét, Burak Ekicit. Az újság internetes oldalán szereplő információk szerint a hatóság lefoglalta Ekici számítógépét és mobiltelefonját is.



Az Európai Unió a puccskísérlet óta többször aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a török kormány az incidens felelőseinek megbüntetése ürügyén az államcsínyhez közvetlenül nem köthető kritikus hangokat is elhallgattatja, köztük politikusokat, egyetemi tanárokat, újságírókat és jogvédőket. A Kortárs Újságírók Egyesülete augusztus eleji adatai alapján az ország börtöneiben 151 újságírót tartanak fogva. Az elmúlt egy évben a török hatóságok több mint 50 ezer embert helyeztek előzetes letartóztatásba, és körülbelül 170 ezer ember ellen indítottak eljárást. Mindemellett nagyjából 150 ezer embert elbocsátottak vagy felfüggesztettek állásából.