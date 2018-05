3 amerikai foglyot enged haza Észak- Korea

Donald Trump amerikai elnök szerdán üdvözölte a három amerikai fogoly phenjani szabadonbocsátását. Az elnök Twitter-bejegyzésben erősítette meg, hogy Mike Pompeo külügyminiszter a repülőgépen hazafelé tart Észak-Koreából a három volt amerikai fogollyal.

Úgy tűnik, jó egészségben vannak.

- írta bejegyzésében az amerikai elnök, aki a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel várható csúcstalálkozójára utalva azt is megerősítette: a találkozó időpontja és helyszíne is megvan. Az amerikai diplomácia irányítója kedden érkezett - előre be nem jelentett látogatásra - Phenjanba, hogy egyeztessen a Donald Trump és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető várható csúcstalálkozójának részleteiről.Trump az iráni atomalku bejelentésekor, kedden délután közölte a látogatás tényét, mikor Pompeo már úton volt Észak-Koreába, de újságírói kérdésre sem fejtette ki, hogy várható-e a foglyok szabadon bocsátása.

Nemsokára meglátjuk.

- fogalmazott. Az egyik szabadon bocsátott amerikai fogoly, Tony Kim családja közleményben köszönte meg Donald Trumpnak, hogy elérte mindhárom fogoly szabadon bocsátását. A három, koreai származású amerikai férfi egyikét, Kim Dong Chul lelkipásztort 2015-ben tartóztatták le és ítélték tízévi kényszermunkára állítólagos kémkedés vádjával.A másik két amerikait, Kim Hak Song keresztény misszionáriust, aki kísérleti farmot szeretett volna beindítani a phenjani műegyetemen, és Tony Kimet, aki szintén a phenjani műegyetemen dolgozott, tavaly ítélték börtönbüntetésre "ellenséges cselekedetekkel" és "kémkedéssel" vádolva meg őket. Sajtóinformációk szerint a három férfit nemrégiben kórházba szállították, s ebből elemzők már arra következtettek, hogy várható szabadon bocsátásuk.Az Egyesült Államokban a várható csúcstalálkozó előtt, Phenjan részéről megnyilvánuló jóakarat jeleként tekintenek a három amerikai állampolgár szabadon bocsátására. A Fehér Ház közleményben erősítette meg ezt. James Mattis védelmi miniszter Washingtonban - a szabadon bocsátás híre után - egy szenátusi bizottsági meghallgatáson közölte: van ok az optimizmusra, hogy az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó gyümölcsöző lesz.Mike Pence amerikai alelnök ugyanakkor közleményben szögezte le: Washington mindaddig fenntartja a nyomást Észak-Koreára, amíg a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése be nem fejeződik. Mike Pompeo külügyminiszter a repülőgépen vele utazó újságíróknak megismételte, hogy Washington addig nem oldja fel a szankciókat, amíg Phenjan véglegesen fel nem számolja nukleáris és rakétaprogramját.