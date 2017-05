5 év börtönre ítélték az egykori szlovén belügyminisztert

A szlovén legfelsőbb bíróság kedden megerősítette az Igor Bavcar egykori belügyminisztert ellen hozott másodfokú ítéletet, öt év börtönbüntetésre ítélte a politikust, egyebek között pénzmosás és hivatali visszaélés miatt.



Bavcart hivatali visszaélésért és pénzmosásért 2013-ban hét év börtönre ítélte a ljubljanai körzeti bíróság az Istrabenz vállalatcsoport korábbi igazgatójaként tett több intézkedése miatt. Később az alkotmánybíróság megsemmisítette az ítéletet és az ügy újratárgyalását rendelte el. 2016 szeptemberében újabb ítélet született, amely szerint már öt év börtönre és 18 millió euró megfizetésére ítélte a bíróság a politikust, ami ellen ő fellebbezett.



A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a volt belügyminiszternek meg kell kezdenie börtönbüntetésének letöltését akkor is, ha fellebbez a mostani ítélet ellen is. Bavcar egészségügyi okokra hivatkozva soha nem volt fegyintézetben.



Ügyvédei bejelentették: az alkotmánybírósághoz fordulnak jogorvoslatért, mert szerintük a legfelsőbb bíróság döntésére hatással volt Goran Klemencic igazságügyi miniszter tavaly ősszel tett kijelentése, amely szerint "fejek fognak hullani, amennyiben nem születik hamarosan jogerős ítélet Igor Bavcar egykori belügyminiszter perében és az ügy elévül". A szlovén bírák tiltakoztak az igazságügyi miniszter kijelentése miatt, és az igazságszolgáltatás ügyeibe történő beavatkozásként értékelték a történteket.



Bavcar Szlovénia függetlenné válása idején, 1990-től 1992-ig töltötte be a belügyminiszteri posztot, később az ország EU-integrációs folyamatában is fontos szerepet játszott. Politikai pályafutását követően az üzleti életben tevékenykedett, többek között a számos üzletágazatban érdekelt Istrabenz elnökeként szerzett nagy befolyást.



A gazdasági világválság megingatta a cég működését, Bavcar 2009-ben lemondott az elnökségről, ugyanebben az évben pénzügyi visszaélés gyanújával tartóztatták le.