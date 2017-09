5 milliárd forintot költött már idén DiCaprio alapítványa környezetvédelemre

Leonardo DiCaprio kedden bejelentette, hogy alapítványa idén már több mint 20 millió dollárt (ötmilliárd forintot) adományozott főként környezetvédelmi célokra.



Az alapítvány támogatta egyebek mellett oroszlánok védelmét és visszatelepítését, mangrove erdők telepítését, a megfizethető napenergiához való hozzáférést és az indiánok jogainak védelmét is - számolt be róla a színész a klímaváltozással kapcsolatban a Yale Egyetemen megrendezett konferencián, ahol elsősorban azért jelent meg, hogy a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló energiaforrások alkalmazására hívja fel a figyelmet.



DiCaprio felszólalásában hangsúlyozta, hogy meg kell találni az új energiaforrások hasznosításának módját, sok millió embernek kell munkát adni, és meg kell oldani, hogy mindenki hozzájusson a tiszta levegőhöz és vízhez.



Hozzáfűzte: a politikusoknak el kell ismerniük a klímatudomány eredményeit és el kell kötelezniük magukat a klímavédelem ügye mellett, mielőtt még túl késő lesz.



A színész által létrehozott alapítvány 1998 óta 80 millió dollárt (20,5 milliárd forintot) fordított ezekre a célokra.



A szervezet egy új, 3,6 millió dolláros adománya a klímaváltozás elleni küzdelem különböző lépéseit támogatja, valamint 6,4 millió dollárt (1,6 milliárd forintot) fordítanak vadvédelmi és tájmegőrzési projektekre is.



Az alapítvány több mint száz szervezetet támogat, köztük a California Waterkeepers csoportot, amely Kalifornia állam part menti vizeinek védelmén dolgozik, valamint az Ocean 5 csoportot, amely tengeri rezervátumokat hoz létre és az illegális halászat ellen küzd a világ öt óceánján.