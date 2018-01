64-en indulnának az orosz elnökválasztáson

Hatvannégy jelöltaspiráns jelentette be, hogy indulni kíván az elnökválasztáson Oroszországban - jelentette be Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság elnöke kedden Moszkvában.



Pamfilova szerint a bizottsághoz benyújtott dokumentumok alapján 21 párt- és 43 független jelölt kíván megmérkőzni az elnöki posztért. A jelölés határideje a választási törvény alapján hétfőn járt le.



A független jelölt-aspiránsoknak - ilyen minőségben pályázik az újraválasztásra az abszolút esélyesnek tartott Vlagyimir Putyin elnök is - január 7-ig kell beterjeszteniük a választási bizottsághoz a jelöltségüket támogató gyűlések határozatát. A pártok esetében a határidő január 12.



A független aspiránsok hivatalos elnökjelöltté minősítéséhez 300 ezer támogatói aláírás szükséges. A parlamenti pártok mentesülnek az aláírás-gyűjtés kötelezettsége alól, a parlamenten kívüli pártoknak 100 ezer támogató aláírást kell igazolniuk.



Tizenhárom párt már regisztráltatta az elnökségre jelölt aspiránsát, ezek közül hét már megnyitotta kampányszámláját. A pártpolitikusok közül eddig Vlagyimir Zsirinovszkijt, a parlamenti képviselettel rendelkező liberális demokraták vezetőjét jegyezte be hivatalos jelöltként a választási bizottság.



Az orosz legfelsőbb bíróság szombaton helybenhagyta a Központi Választási Bizottságnak azt a döntését, hogy Alekszej Navalnij ellenzéki politikus nem indulhat a 2018. március 18-ra kitűzött oroszországi elnökválasztáson. A választási bizottság arra hivatkozva utasította el a 41 éves politikus bejegyzési eljárásának megkezdését, hogy gazdasági bűncselekmény miatt 2017-ben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, ezért tíz évig nem indulhat jelöltként választásokon. Navalnij ezzel szemben azzal érvelt, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága neki adott igazat az elítéltetése ügyében, és nem vesztette el passzív választójogát.