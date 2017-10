75 év házasság után vesztek oda a kaliforniai tűzben

Charles és Sara Rippey. Forrás: CNN

Charles és Sara Rippey házát is felemésztette a kaliforniai tűzvész, amely eddig velük együtt 21 halálos áldozatot követelt . Rippey-ék a végső pillanatokat is együtt töltötték napai otthonukban. A pár 89 évvel ezelőtt ismerkedett össze, 75 évig éltek házasságban. Miután Charles leszerelt a seregből a II. világháború után, öt gyermekük született. Charles 100, Sara 98 éves volt. Gyermekeik mindig is csodálták az idős pár hosszú, különleges kapcsolatát.

"Gyakran beszélgettünk egymás között arról, mit kezdenének a másik nélkül" - mesélte Mike Rippey fiuk a KPIX-nek. "Különösen édesapám. Imádta az édesanyámat."Kalifornia több részén is apokaliptikus a látvány : vastagon áll a füst, többezer ház leégett, az ég narancssárgára változott. Több mint 600 eltűnt embert keresnek családtagjaik és a hatóságok.