80-an meghaltak, 35 ezren kórházba kerültek a hőség miatt Japánban

Nyolcvanan vesztették életüket, és mintegy 35 ezren kerültek kórházba a hőség miatt Japánban az elmúlt három hétben a kedden közzétett hivatalos adatok szerint.



Csak az elmúlt héten 65-en estek áldozatul a hőségnek, amely helyenként még árnyékban is meghaladta a 35 Celsius fokot - közölte a katasztrófavédelem. Az azt megelőző két hétben 15-en haltak meg.



A tokiói tűzoltóság előzetes adatai szerint csak hétfőn rekordszámú, 371 embert vittek kórházba a fővárosban és környékén a hőség miatt.



Az áldozatok többsége idős ember volt, de a gyerekeket sem kímélte a szélsőséges időjárás. Egy hatéves fiú hőgutát kapott, miután a kinti játékot követően beült a klíma nélküli osztályterembe.



"Azonnali lépéseket kell tennünk a gyermekek védelme érdekében" - mondta Szuga Josihide japán kormányszóvivő kedd reggeli sajtótájékoztatóján.



A kabinet azt tervezi, hogy jövő nyártól állami támogatást nyújt a klímaberendezést vásárló oktatási intézményeknek. 2017. április 1-jei adatok szerint az állami iskolák osztálytermeinek kevesebb mint fele volt felszerelve ilyen eszközökkel.



A kormányszóvivő elmondta: a hőség miatt fontolgatják a nyári szünet meghosszabbítását.



Több térségben példátlan a forróság - hívta fel a figyelmet hétfő esti sajtótájékoztatóján Takekava Motoaki, a japán meteorológiai szolgálat egyik munkatársa. "Természeti katasztrófáról beszélhetünk" - tette hozzá.



A napokban Japán-szerte melegrekordok dőltek: a fővárostól északra található Kumagajában hétfőn 41,1 Celsius fokot mértek, ami országos rekord. Tokióban is 40 Celsius fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, amire korábban eddig nem volt példa.



A japán meteorológiai szolgálat szerint augusztus elejéig folytatódhat a rendkívüli hőség, és mindössze rövidebb időre köszönthet be enyhülés. A katasztrófavédelem felszólította a lakosokat, hogy használják a klímát, igyanak sok vizet és rendszeresen tartsanak szünetet munka közben.