90 ezer menedékkérőt regisztráltak az első fél évben Németországban

Mintegy 90 ezer újonnan érkező menedékkérőt regisztráltak Németországban 2017 első fél évében a szövetségi belügyminisztérium pénteki adatai szerint.



A tárca közleménye szerint a január-júniusi időszakban 90 ezer 389 menedékkérőt regisztráltak.



Kiemelték, hogy egy évvel korábban, 2016 első fél évében még nagyjából kétszer, 2015 első hat hónapjában pedig nyolcszor ennyi menedékkérő érkezett Németországba.



A legnagyobb csoportokat továbbra is a szíriaiak, az irakiak és az afganisztániak alkotják mintegy 22 ezer, 9000 és 6000 fővel.



A szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz (BAMF) hat hónap alatt 111 ezer 600 menedékjogi kérelmet nyújtottak be, ami 72 százalékos csökkenés éves összevetésben. A hivatal ügyhátraléka is jelentősen csökkent, június végén 146 ezer 500 kérelem várt elbírálásra, szemben az év elején nyilvántartott 433 700 elfekvő kérelemmel.



A BAMF a vizsgált időszakban 408 ezer 100 menedékjogi kérelmet bírált el, ez 44 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Menekültstátuszt vagy hosszabb távú tartózkodásra feljogosító más menedékjogi státuszt a kérelmezők 38 százaléka kapott. A kérelmezők további 7 százaléka ugyan nem kapott menedékjogot, de különböző okok - például betegség - miatt átmenetileg maradhat az országban.



A kérelmek 39 százalékát elutasították, 16 százaléka pedig a más módon rendezett ügyek kategóriájába került. Ide tartoznak a döntés előtt visszavont kérelmek és az uniós - úgynevezett dublini - menekültügyi rendszer keretében más uniós tagországnak átadott menedékkérők ügyei.



A szövetségi belügyminisztérium szóvivője, Tobias Plate a menekültügyi statisztikával kapcsolatban elmondta, hogy Németországot egyelőre kevéssé érinti, hogy növekedik az EU területére Észak-Afrikából a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők száma. A fejlemény ugyan Németországban is érezhető, de a többség más migrációs útvonalon érkezik - tette hozzá.