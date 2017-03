˝Megerőszakoltak!˝ - kiáltotta a félmeztelen 18 éves lány a templomban

Félmeztelenül rohant be a templomba egy vérző, 18 esztendős lány Texasban azzal, hogy elrabolták, majd három, símaszkot viselő fekete férfi megerőszakolta őt a közeli erdőben -Breana Harmon Talbottot kórházba szállították, ahol az orvosok nem találtak rajta erőszakos közösülésre utaló nyomokat.Az ügyeben indult nyomozás hamarosan megdöbbentő fordulatot vett. Kiderült, a történetből egy szó sem igaz, az egészet a fiatal lány találta ki. A testén található néhány sérülést pedig magának okozta.Breana március 8-án tűnt el, a barátja ezt jelentette is a rendőrségen, keresni is kezdték. Végül a templomban került elő.Az ügy pontos körülményeit még vizsgálja a rendőrség.