A 17 éves fiú halálát rendőr által leadott lövés okozta a Garam mellett

A rendőrök egy Seat Leon típusú gépkocsira lettek figyelmesek, amelyet egy 19 éves fiatalember vezetett, a járműnek több utasa is volt. A sofőrt korábban már többször is eltiltották az autóvezetéstől. A rendőrautó követni kezdte a Seatot, majd pár méter után a sziréna bekapcsolásával próbálták megállítani, sikertelenül, a sofőr ugyanis gázt adott - írja az Új Szó A rendőr három figyelmeztető lövést adott le a levegőbe, ezt követően adott le még egy lövést, mellyel megpróbálta megállítani a menekülő autóst.Tibor Gašpar szlovákiai országos rendőrfőkapitányaz autóban ülők a 19 éves sofőr túszaivá váltak - többször felszólították, hogy álljon meg a rendőröknek, de ő ezt nem tette meg. Az autóban a sofőrön kívül egy 16 éves lány, és két tizenéves fiú is utazott, egyikük az, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe, miután a kiérkező mentők sikertelenül próbálták újraéleszteni.A főkapitány sajnálja az ártatlan fiatalt, aki életét vesztette, de szerinte a lövést leadó rendőr szabályosan járt el.Gašpar elmondta azt is, hogy a rendőrségen belül vizsgálatot indítanak, felléphettek volna-e a rendőrök másképp, hogy elkerüljék a tragédiát. Hozzátette, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a rendőrök nem fejetlenül lövöldöztek, a fegyver használata szükséges volt. A rendőrök ráadásul a sötétített ablakok miatt nem látták, hányan ülnek a menekülő az autóban.