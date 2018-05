A csíksomlyói búcsú zarándokaira támadt egy medve a Szent Anna-tónál

A pünkösdszombati csíksomlyói búcsúra érkezett magyarországi zarándokat támadott meg egy medve a Hargita megyei Szent Anna-tónál - jelentette be pénteken Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke.



Az egyik közösségi oldalon tett bejegyzésben a megyei önkormányzat elnöke közölte: egy kétéves medve támadt rá egy nőre, aki a csoportjától kissé eltávolodva haladt, kezében szatyorral, amelyben élelem volt. A medve hátulról megharapta a nő combját. A sérült a helyszínen elsősegély-nyújtásban részesült, majd beszállították a csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba, ahol bevarrták a sebeit.



Csíkszentmihály település polgármestere, Izsák-Székely Lóránt úgy tudja, a támadást követően a csoport többi tagja vonta magára a medve figyelmét, a nő ennek köszönhetően szabadult ki az állat karmai közül. A medve a többi turistát is megtámadta, de nekik sikerült idejében a buszhoz menekülniük, így nem volt több sérült.



Borboly közölte, hogy azonnal kérte a román környezetvédelmi minisztertől a medve kilövésének engedélyezését, az állat ugyanis már harmadszor támadott. Két korábbi áldozata nem szenvedett komolyabb sérülést - tette hozzá a megyei tanácselnök.



Borboly nehezményezte, hogy a minisztérium csak pénteken hagyta jóvá annak a medvének a kilövését, aki május elején támadt rá egy kilenc éves homoródremetei kisfiúra. Ezt éppen akkor közölték az önkormányzati vezetővel, amikor értesítette a minisztert az újabb támadásról, amit Borboly furcsának tart, hiszen már két hete eljuttatták a szükséges iratokat.



Borboly Csaba azt tanácsolta a turistáknak, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol már több medvetámadás volt, és ne próbálják etetni a medvéket még akkor sem, ha barátságosaknak látszanak.



Romániában azóta sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a környezetvédelmi minisztérium 2016-ban betiltotta a populációt szabályozó medvevadászatot is.