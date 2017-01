A berlini támadás miatt újabb tunéziai gyanúsítottat vettek őrizetbe

A férfi a hatóságok információi szerint Anis Amrival, a merénylet elkövetőjével vacsorázott a támadást megelőző este. Az ügyészség most vizsgálja, hogy játszott-e valamilyen szerepet a karácsonyi vásáron elkövetett támadásban, amelyben 12 ember meghalt és 53 megsebesült.



Frauke Köhler, az ügyészség szóvivője azt is elmondta: a 24 éves tunéziai Anis Amrit tartják a merénylet elkövetőjének. "Az eddig összegyűjtött ismereteink szerint Anis Amri követte el a támadást" - mondta a szóvivő Karlsruhéban. Most a hatóságok azt vizsgálják, hogy tudomása volt-e valakinek arról, hogy Amri konkrétan mire készült, illetve volt-e az elkövetőnek segítője.



Frauke Köhler elmondta, hogy Amri - közvetlenül a támadás - után a berlini állatkert melletti pályaudvaron járt, mert látható az ottani egyik kamera felvételén. A tunéziai maga is tisztában volt vele, hogy éppen videóra veszik, mert látványosan mutatóujját a kamera felé emelte. Ez a mozdulat az Iszlám Állam tagjai által használt üdvözlési forma.



Anis Amri a támadás után Hollandiába menekült, majd Franciaországon keresztül Olaszországba ment. December 23-án hajnalban egy milánói külvárosban bukkant fel, ahol rendőrökkel folytatott tűzharcban meghalt. Az olasz rendőrség szerdán bejelentette: a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy Amri a nála Milánóban megtalált fegyverrel gyilkolta meg négy nappal korábban a támadáshoz használt kamion lengyel sofőrjét egy berlini kamionparkolóban.