A bostoni maraton túléléséhez gratulált az Adidas

Bocsánatot kért az Adidas azokért az e-mailekért, amelyekben gratulált ügyfeleinek, hogy "túlélték" a hétfői Boston Maratont.



A marketinglevelek tárgysorában ez a mondat volt olvasható: "Gratulálunk, ön túlélte a Boston Maratont!".



A közösségi portálokon gyorsan megjelentek azok a bejegyzések, amelyek a feladót a 2013-as Boston Maratonon elkövetett terrorcselekmény túlélőire emlékeztették a sportszergyártót. (A világ egyik legnépszerűbb futóversenyének célvonala közelében 2013-ban két bombát robbantottak merénylők. Hárman meghaltak, több mint 260-an megsebesültek.)



A cég sem késlekedett a bocsánatkéréssel, keddi közleményében azt írta: "rendkívül sajnálják", amiért ilyen "érzéketlenül" fogalmazták meg levelük tárgysorát. Hozzátették, hogy a Boston Maraton "a világ egyik leginspirálóbb sporteseménye".



A hétfőn 120. alkalommal megrendezett futóversenyen legalább ketten részt vettek a 2013-as merénylet túlélői közül.



Célba ért hétfőn a 70 éves Kathrine Switzer is, az első nő, aki ötven éve elsőként futotta végig hivatalosan a versenyt. Kedden a szervezők bejelentették, hogy a sportoló tiszteletére nem adják ki többet a 261-es rajtszámot, amelyet Switzer 1967-ben és hétfőn is viselt.



A 61-es rajtszámot Johnny Kelley hosszútávfutó tiszteletére vonultatták vissza. A 2004-ben 97 évesen meghalt sportoló indult a legtöbbször, 61-szer a Boston Maratonon, 58-szor ért célba és kétszer meg is nyerte a versenyt.