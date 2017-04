A brazil legfelsőbb bíróság engedélyezte a nyomozást politikusok tucatjai ellen a Petrobras-ügyben

Rodrigo Janot brazil főügyész legutóbb márciusban kérte a legfelsőbb bíróságtól, hogy vizsgálatot indíthasson 83 vezető politikus ellen.



A nyolc miniszter Michel Temer elnök kormánya tagjainak majdnem az egyharmada, de a vizsgálandók között van az államfő több tanácsadója is.



A legfelsőbb bíróság elnökének, Edson Fachinnak a keddi döntése 74 másik vizsgálatnak az eredménye, amelyeket az Odebrecht jelenlegi és korábbi vezetői ellen folytattak le, és amelyek közül sok vádalkuval végződött.



A vizsgálandók listáját a legfelsőbb bíróság honlapján lehetett olvasni kedd este. Köztük van Aloysio Nunes külügyminiszter, Elisehu Padilha elnöki kabinetfőnök, a parlamenti alsóház elnöke, Rodrigo Maia, és a szenátus elnöke, Eunicio Oliveira is.



Claudio Couto, a Sao Pauló-i Fundacao Getulio Vargas egyetem politológia-professzora azt mondta az AP hírügynökségnek nyilatkozva, hogy ez a tömeges nyomozás "szökőárat" fog előidézni a brazil belpolitikában. "Minden pártból és minden szövetségi államból van valaki köztük, de a kongresszus mindkét házából is. Ez a bizonyítéka annak, hogy a korrupció Brazíliában rendszerszerű, és nagy a veszélye annak, hogy az egész kormányzat akár már holnap összeomlik" - tette hozzá.



Az összes vizsgálandó politikus tagadja, hogy bűnös volna. Temer elnök ellen pedig azért nem lehet eljárást indítani ebben a korrupciós ügyben, mert hivatalban lévő államfő ellen csak olyan ügyben indítható nyomozás, amelyet a gyanú szerint hivatali ideje alatt követett el. Közben Temer ellen per folyik azzal a váddal, hogy illegálisan finanszírozta a kampányát. Ha ebben elítélik, akkor le kell mondania.



A Lava Jato (Autómosó) fedőnéven elhíresült nyomozás kiterjedt korrupciós hálózatot tárt fel Brazíliában, amelynek keretében építőipari cégek politikai pártoknak és befolyásos politikusoknak fizettek kenőpénzeket a Petrobras olajipari óriáscég versenytárgyalásainak megnyerése érdekében.



Temer elnök februárban azt mondta, hogy kész felfüggeszteni hivatalából kabinetjének a vizsgálat alá vont bármely tagját, felmenteni viszont csak vádemelés esetén fogja őket. A brazil törvények értelmében miniszterek, valamint szövetségi szenátorok és képviselők ellen csak a legfelsőbb bíróságon indulhat eljárás, ezek azonban gyakran évekig is elhúzódnak.