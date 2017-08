A Brexit-miniszternek sem tetszik, hogy elhallgat a Big Ben

Élesen bírálták a brit törvényhozás alsóházának tagjai és a Brexit-miniszter kedden, hogy felújítási munkálatok miatt négy évre elhallgat a parlament toronyórájának világhírű harangja, a Big Ben.



A köznyelv által szintén Big Bennek nevezett torony, amely 2012 óta az uralkodó, II. Erzsébet nevét viseli, rekonstrukciója már megkezdődött, félig fel is állványozták. A Big Ben hétfő délben kondul meg hosszú ideig utoljára, bár a hivatalos tájékoztatás szerint különleges alkalmakkor, például az új év beköszöntekor elüti majd az órát. A 13,7 tonnás nagyharangot négy kisebb segíti, ezek szólalnak meg 15 percenként.



A harangjátékot a torony felújítását végző munkások biztonságának védelmében kell nélkülözniük a briteknek és a szigetországba látogató turistáknak 2021-ig.



Parlamenti képviselők egy csoportja viszont "marhaságnak" és "nevetségesnek" nevezte a döntést, amelyet képtelenségnek tart az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséért felelős miniszter is. David Davis a BBC rádiójában közölte véleményét, miközben épp arról beszélt, hogy Nagy-Britannia átmeneti időre szóló vámuniót javasol az EU-nak a kilépés utáni időszakra.



A kormányzó Konzervatív Párt egyik képviselője pedig emlékeztetett arra, hogy a Big Ben még akkor sem hallgatott el, amikor a náci Németország légiereje, a Luftwaffe 1940-1941-ben bombázta Londont. James Gray, a felújítást jóváhagyó bizottság tagja a The Daily Telegraph című brit napilappal közölte, megbánta döntésüket. Hozzátette, arról szó sem volt, hogy a Big Ben ilyen hosszú időre elnémul. Megjegyezte azt is, más tekintetben is szkeptikussá vált a projekttel kapcsolatban. "Minek például liftet építeni a toronyba, ha csak a háromnegyedéig megy fel" - vetette fel.



A politikus egyetértett azzal, hogy a munkásokat védeni kell a harang hangjától, de ez nem teszi szükségessé, hogy a Big Ben teljesen elnémuljon. Javasolta, hogy esténként hadd működjön. "A Big Ben rendkívül fontos a nemzet mentális egészsége szempontjából. Délután öt és reggel hét óra között miért ne szólalhatna meg, amikor nincsenek ott a munkások?" - hangoztatta.



Az ellenzéki Munkáspárt egyik képviselője úgy fogalmazott, az egészségügyi és biztonsági követelmények révén elérhetővé vált, amire még a Luftwaffe sem volt képes. "Még a bombázás idején is volt harangszó. Kell, hogy legyen megoldás" - méltatlankodott a Daily Mail című tömeglapnak nyilatkozva Stephen Pound.



Nem arról van szó, hogy a turisták hallani akarják a háttérben a harangszót, "hanem a stabilitás jelképéről és annak biztosításáról, hogy egy nemzet vagyunk" - jegyezte meg később a BBC-nek. "Ez a városszerte hallható hang - mindnyájunkat egyesítve - rendkívüli szimbolikus jelentőséggel bír" - nyomatékosította.



A 157 éves Big Ben még soha nem hallgatott el olyan hosszú időre, mint ahogy azt most tervezik. 2007-ben karbantartási munkálatok miatt rövid ideig volt néma, valamint 1983-tól két éven át felújítás miatt.



Az Erzsébet-torony felújítása azonban halaszthatatlanná vált, a rekonstrukció pedig nemcsak az épületre, hanem az órára és annak négy számlapjára is kiterjed. A pontos időt azonban egyikük mindig mutatni fogja.