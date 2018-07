A Brexit-ügyi tárca volt vezetője után néhány órával a brit külügyminiszter is lemondott

Csak sajnálni tudom, hogy a Brexit gondolata nem távozott együtt Davis-szel és Johnsonnal. De... ki tudja?

Sajnálatát fejezte ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfő délután, hogy az Egyesült Királyság uniós kilépésének gondolata nem távozott együtt a londoni kormány lemondott tagjaival, azonban felvetette azt is, hogy talán még ez a lehetőség sincs teljesen kizárva.Sajtótájékoztatóján Tusk hangsúlyozta, hogy "politikusok jönnek és mennek, az általuk okozott problémák azonban maradnak, márpedig a Brexit keltette felfordulás a legnagyobb probléma az EU-brit kapcsolatok történelmében".Hétfőn David Davis brit Brexit-ügyi miniszter, majd Boris Johnson külügyminiszter is lemondott a posztjáról, miután a kormány előző héten olyan javaslatcsomagot fogadott el, amely összességében szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoz az EU-val, mint azt a keményvonalas kilépéspárti tábor szeretné.Erre reagálva az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy a brit kiválás ügye messze van még a megoldástól, akár Davis-szel, akár nélküle.- írta Twitter-bejegyzésében Tusk.Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője korábban leszögezte, hogy Davis lemondása nem jelent problémát a brüsszeli testület számára, amely továbbra is kész a hét minden napján, a nap 24 órájában tárgyalni.Újságírói kérdésre válaszolva kiemelte: "mi ezentúl is jóhiszeműen fogunk tárgyalni Theresa May miniszterelnökkel és a brit kormány tárgyalóival annak érdekében, hogy sikerüljön megállapodásra jutni".Bennfentes diplomáciai források szerint Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója egyébként is arról tájékoztatta nemrégiben a bennmaradó uniós tagországok vezetőit, hogy nem David Davist, hanem a brit kormányfő EU-ügyi főtanácsadóját, Olly Robbinst tekinti a valódi tárgyalópartnerének.Guy Verhofstadt, az Európai Parlament illetékes főképviselője pedig a történtek kapcsán ismételten az egyeztetések felgyorsítását sürgette.

Korábban írtuk:

Lemondott hétfőn Boris Johnson brit külügyminiszter. Johnson néhány órával a Brexit-ügyi tárca volt vezetője, David Davis lemondása után jelentette be távozását.

Boris Johnson, London egykori polgármestere a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - népszavazás kampányában a keményvonalas Brexit-párti tábor frontembere volt, és azután is ezt az irányvonalat képviselte, hogy Theresa May miniszterelnök, a referendum után lemondott David Cameron utódja kinevezte a külügyi tárca élére.Johnson lemondásának közvetlen előzményeként, pénteken Theresa May és kabinetjének tagjai javaslatcsomagot fogadtak el az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról.A javaslatok jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoznak az EU-val, mint amilyent a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábor látni szeretett volna. Jóllehet az indítványt Johnson is elfogadta, hétvégi londoni sajtóbeszámolók szerint azonban később keresetlen - enyhébb trágárságokat sem nélkülöző - kifejezésekkel illette a dokumentumot.