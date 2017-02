A bűnözők nem emberek a Fülöp-szigeteki igazságügy-miniszter szerint

Az AI szerdán mutatta be jelentését a Fülöp-szigetek hatóságainak kábítószer-ellenes háborújáról. A szervezet szerint a drogkereskedők és -fogyasztók önkényes megölése felveti az emberiesség elleni bűncselekmények gyanúját.



"Ez a háború csak a bűnözők, a drogbárók, -kereskedők és -fogyasztók ellen irányul, márpedig ők nem részei az emberiségnek" - jelentette ki Aguirre.



Az AI hosszan sorolta, hogy mivel gyanúsíthatók a Fülöp-szigeteki rendőrök: védtelen emberek megölésével, bizonyítékok meghamisításával, elraboltatnak vagy bérgyilkosokkal megöletnek drogfogyasztókat.



Az AI olyan esetről is tud, hogy a rendőröket feletteseik bérelték fel gyilkosságra. Az áldozatok között pedig nagyon fiatalok, akár nyolcévesek is voltak. A rendőrök ugyanúgy viselkednek, mint a legaljasabb bűnözők - írta az Amnesty.



A drogellenes háborút meghirdető Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök tavaly júniusi hivatalba lépése óta a rendőrség saját adatai szerint 2555 embert ölt meg, de tisztázatlan körülmények között meghaltak további csaknem négyezren. Duterte miniszteréhez hasonlóan szintén mindig visszautasította a hasonló vádakat, miközben ő maga is bátorította a rendőröket a drogkereskedők és -fogyasztók megölésére.