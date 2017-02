A CIA igazgatója szerint a hírszerzők nem hallgatnak el információkat Trump elől

Mike Pompeo, a CIA Trump által kinevezett igazgatója csütörtök este közleményt adott ki, amelyben kiállt a hírszerző közösség mellett. A közleményben a CIA-igazgató vitába száll azokkal a sajtójelentésekkel, amelyek szerint a hírszerző közösség információkat hallgat el, vagy tart vissza az elnöktől, és leszögezte, hogy ezek az információk kárt okoznak több ezer profi hírszerzőnek.



"A CIA nem rejtett el, nem rejt el és nem fog elrejteni információkat az elnök elől és pont. Nincs tudomásunk olyan körülményről, hogy ez bármikor megtörtént volna" - szögezte le Pompeo. Hangsúlyozta: a hírszerzés mindent megtesz, hogy a lehető legjobb és legszélesebb körű információkkal lássa el az Egyesült Államok elnökét.



A közleményt Mike Pompeo pár órával azt követően tette közzé, hogy amerikai lapértesülések arról számoltak be: Donald Trump a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének egyik tagjára, Stephen Feinbergre tervezi bízni a teljes amerikai hírszerzés átvilágítását.



Feinberget régóta szoros kapcsolatok fűzik Donald Trump családjához és mostani tanácsadóihoz egyaránt. Politikai és hírszerzési tapasztalata azonban nincs. Elemzők szerint az elnök a kiszivárogtatások és az információk esetleges visszatartása miatt annyira nem bízik a hírszerzői közösségben, hogy külső embert vonna be.



A milliárdos üzletember - aki egy kockázatitőke-kezelő cég alapítója és elnök-vezérigazgatója New Yorkban - a vállalat részvényeseinek már jelezte, hogy valószínűleg kormányzati szerepet vállal, a Fehér Ház azonban még nem erősítette meg a megbízatás tényét.



Donald Trump - az esetleges felkérésről szóló információk nyilvánosságra kerülése után - habozni látszott, és újságíróknak utalt arra, hogy talán nem kell külső ember, Mike Pompeo, vagy James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetője is el tudná látni ezt a feladatot. Mindazonáltal leszögezte: "Feinberg nagyon tehetséges, nagyon sikeres ember, felajánlotta a szolgálatait a kormányzatnak, és lehet, hogy igénybe is vesszük".