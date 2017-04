A csokoládé már nem okoz diplomáciai súrlódást Szerbia és Horvátország között

December elején "csokibotrány" tört ki Horvátországban, amelyet napokig tartó nyilatkozatháború követett Zágráb és Belgrád között. A feszültséget egy óvodásoknak összeállított ajándékcsomag okozta, Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő ugyanis Dubrovnikban, a város felszabadulásának 25. évfordulóján egy óvodában olyan édességcsomagot adott a gyerekeknek, amely egy darab - a horvát piacon egyébként kapható - szerbiai csokoládét is tartalmazott.



A szabadkai Pionir édességgyár termékét meglátva az egyik szülő a Facebook közösségi portálon adott hangot elégedetlenségének. A felháborodást az okozta, hogy az 1991-1995-ös délszláv háború idején a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) három hónapon keresztül ostromolta Dubrovnikot.



A horvát-szerb viszony összetettségét bizonyítja, hogy a közösségi oldalon megjelent kommentár után az államfő hivatalosan is bocsánatot kért, és megígérte, horvát termékre cserélik a szerb édességet, és hasonló eset többé nem fordul elő. A szerbeket meglepte Kolinda Grabar-Kitarovic megnyilvánulása, és végül a horvát közvélemény is elhamarkodott és rossz lépésnek nevezte az elnök kijelentését, amely sokak szerint rontott a Szerbiával kialakult viszonyon.



Kedden a mostari gazdasági fórumon Aleksandar Vucic erre az eseményre utalva kínálta meg szerbiai, szintén a Pionir gyártotta csokoládéval Andrej Plenkovicot, aki elfogadta az ajándékot. Újságírói kérdésre válaszolva azt felelte: természetesen minden gond nélkül elfogyasztja az édességet.