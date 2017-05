A Digi vezérigazgatója ellen is bűnvádi eljárást indítottak Romániában

Bulgacot - aki a csoport romániai leányvállalatának, az RCS és RDS-nek a vezérigazgatója is - megvesztegetéssel és pénzmosással gyanúsítják egy sportközvetítés televíziós jogainak megvásárlásával kapcsolatos ügyben.



A vállalat szerdán tett közzé erről hírt a bukaresti értéktőzsdén, ahol egy nappal korábban kezdődött el a kereskedés a Digi részvényeivel, miután a vállalat részvényeinek 25 százalékát tőzsdére vezették a tulajdonosok. A tőzsdei bevezetés során a befektetők körülbelül 900 millió lejt (197 millió euró) fizettek az újonnan kibocsátott részvényekért.



A vállalat emlékeztetett: már a múlt héten lezárult elsődleges részvénykibocsátási eljárás ideje alatt értesítették a részvényeseket, hogy a vállalat több vezetője ellen vizsgálatot folytat a korrupcióellenes ügyészség. Közöttük van Ioan Bendei, az RCS és RDS volt adminisztrátora, Alexandru Oprea, az RCS és RDS volt vezérigazgatója, valamint Mihai Dinei, a vállalat jogi ügyeit irányító személy.



A Digi leszögezte: már akkor előrevetítették annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi vezérigazgató ellen is eljárás indulhat. "Cégünk továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és úgy véljük, hogy a volt és a jelenlegi vezetőség tagjai korrektül, törvényesen jártak el" - olvasható a tőzsdén közzétett közleményben. Úgy vélik, hogy a bűnügyi vizsgálat nem fogja jelentős mértékben befolyásolni a vállalat tevékenységét.



A vádhatóság szerint az RCS és RDS 3,1 millió euróval vesztegette meg Dumitru Dragormirt, a Román Hivatásos Labdarúgó Liga volt elnökét, hogy előnyben részesítse a vállalatot sportközvetítési jogok megszerzésében.