A Facebook kínai cégekkel osztotta meg a felhasználók adatait

A New York Times című amerikai napilapban megjelent beszámolót követően a Facebook mobil partnerségekért felelős elnökhelyettese, Francisco Varela közölte, hogy a közösségi médiaóriás mintegy 60 vállalatnak -köztük a személyi számítógépeket gyártó Lenovónak, illetve a távközlési eszközöket gyártó OPPÓ-nak és Huaweinek- tette lehetővé, hogy szerződéses alapon hozzáférjenek felhasználói egyes adataihoz.A világ harmadik legnagyobb mobiltelefonos vállalatának számító, kínai tulajdonban lévő Huaweit amerikai hírszerzők nemzetbiztonsági fenyegetésként tartják nyilván. Az egyesült államokbeli titkosszolgálatok attól tartanak, hogy a kínai technológiai cégeken keresztül kémkedésnek és kibertámadásoknak lehetnek kitéve.A Facebook elmondta, hogy a vitatott adatszolgáltatási szerződések több mint felét már felmondták, és ez a sors vár a Huaweijel kötött megállapodásra is.A New York Times szerint a szóban forgó vállalatok az érintett felhasználók ismerőseinek adataihoz is hozzáférhettek azok kifejezett beleegyezése nélkül. A Facebook ezt tagadja.Mark Warner, az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának tagja aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nem landoltak-e a felhasználók adatai kínai szervereken.

A kongresszusi érdeklődésre tekintettel le kell szögeznünk, hogy a Huaweijel kötött megállapodásunk keretében átadott adatokat a készüléken tárolták, nem pedig a Huawei szerverein.

- mondta Varela. A kínai mobilvállalat egyelőre nem fűzött megjegyzést az értesüléshez, de korábban többször tagadta, hogy termékei biztonsági kockázatot jelentenének.A közösségi oldal nemrég a Cambridge Analytica adatbotrány miatt került reflektorfénybe. A brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég közel 90 millió Facebook-felhasználó adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a célba vett választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szabott üzenetekkel próbálta meg befolyásolni őket tudtuk nélkül.Az adatgyűjtés akár 2,7 millió európai felhasználót is érinthetett.