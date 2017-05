A Facebook számos oldalt blokkolt Thaiföldön felségsértés miatt

A nemzeti hírközlési és telekommunikációs bizottság (NBTC) újságírókkal közölte, hogy egy thai büntetőbíróság 309 Facebook-oldal betiltásáról hozott döntést, közülük 178-hoz a múlt hét óta nem tudnak hozzáférni a helyi felhasználók.



A thaiföldi internetszolgáltatók előző héten kérelmet nyújtottak be a Facebookot vezető Mark Zuckerbergnek és a vállalat helyi igazgatójának, hogy blokkolják azokat az oldalakat, amelyek sértik a thai törvényeket. Az NBTC azzal fenyegette a Facebookot, hogy pert indít ellene, ha keddig nem tiltja le a fennmaradó 131 oldalt.



A Facebook nem erősítette meg az adatokat, ugyanakkor közölte, hogy egyes tartalmakat levesznek, ha megállapítják, hogy megsértik az adott ország törvényeit.



A thaiföldi felségsértési törvény az egyik legszigorúbb a maga nemében a világon. A királyi család bírálatát tiltó jogszabály megsértői akár 15 év börtönt is kaphatnak.



Thaiföldi bíróságok 2015 óta csaknem 7 ezer honlap blokkolását rendelték el a helyi digitális gazdasági és társadalmi minisztérium szerint. Ugyanakkor a tárca mintegy 600 oldalhoz képtelen letiltani a hozzáférést a kódolás miatt. Ezeknek több mint a fele a Facebookhoz tartozik.



A 2014 májusában, amikor államcsínnyel hatalomra került a katonai junta, még csak hat ember ellen folyt eljárás felségsértés miatt, a számuk azóta 105-re nőtt az International Federation for Human Rights nevű jogvédő szervezet szerint.