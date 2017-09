A fedélzeti ajtó csapta agyon az újságírónőt a gyilkossággal vádolt dán feltaláló szerint

A 46 éves autodidakta mérnököt, tengeralattjárók és űreszközök tervezőjét kedden a nyilvánosság bevonásával hallgatták meg egy koppenhágai bíróságon. A különc férfi továbbra is tagadja, hogy megölte volna a 30 éves riporternőt, sőt azt is, hogy feldarabolta volna a holttestét.



Madsen azt vallotta keddi meghallgatásán, hogy véletlenül csapódott rá a 70 kilós vasajtó a fiatal újságírónőre, aki azért ment a feltaláló által barkácsolt 40 tonnás és 18 méteres tengeralattjáróra, hogy interjút készítsen vele.



A férfi szerint ő tartotta az ajtót a lentről a fedélzetre felmenni akaró nő számára, ám egy ponton elveszítette az egyensúlyát, az ajtó pedig teljes erőből rácsapódott a nő fejére. Amikor újra kinyitotta az ajtót, a riporternő már lenn a padlón feküdt egy hatalmas vértócsában, és ő a pánik okozta sokkhatás alatt a tengerbe dobta a holttestet - állította.



Az ügyészség nem ad hitelt Madsen verziójának, sőt a gondatlanságból elkövetett emberölés vádját gyilkosság vádjára súlyosbította kedden és azt megtoldotta a hullagyalázás vádjával is.



Az ügyészség sem tudja azonban, hogyan ölhették meg a nőt, sőt az indíték esetében is sötétben tapogatózik. Peter Madsen azt mondta kedden a bíróságon, hogy nem volt szexuális kapcsolata az újságírónővel és Kim Wallnak a tengerben megtalált, végtagok és fej nélküli holttestének vizsgálata sem adott felvilágosítást a halál okáról.



Az ügyészség kérte a feltaláló pszichiátriai vizsgálatát, amely az AFP szerint legalább részben fényt deríthet Madsen egyszerre lenyűgöző és titokzatos személyiségére.



A férfi csaknem minden idejét olyan eszközök (járművek) konstruálásának szentelte, amelyekkel elrugaszkodhat a Föld felszínétől, hasonlóan ahhoz, ahogy gyerekkora óta igyekszik elszakadni a valóságtól - írta az AFP.



Űrkutatási honlapján a szenvedélyének nevezi megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel elutazhat az ismert világon túli világokba.