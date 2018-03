A francia államfő sok sikert kívánt Putyinnak hazája modernizálásához

Emmanuel Macron francia államfő telefon beszélt hétfőn az előző nap újraválasztott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akinek sok "sikert kívánt a hazája politikai, demokratikus, gazdasági és társadalmi modernizálásához" - közölte a francia elnöki hivatal.



Az Elysée-palota közleménye szerint a francia elnök megerősítette "ragaszkodását az Oroszország, Franciaország és Európa közötti konstruktív párbeszédhez", valamint megerősítette: "meggyőződése, hogy az Európa és az Oroszország közötti, egyértelmű alapon történő együttműködés - amely elengedhetetlen az európai kontinens biztonságához -, mindkét ország érdeke".



A közlemény szerint Macron a két ország közötti vitás kérdésekre is kiért: Szíria, Ukrajna és a Szkripal-ügy kapcsán emlékeztetett a francia álláspontra.



A köztársasági elnök Szíriát illetően "kifejezte mély aggodalmát az afrini és a kelet-gútai helyzet miatt, és a felszólította a szíriai rezsimet támogató Oroszországot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megszűnjenek a harcok és veszteségek a civil lakosság körében".



Emmanuel Macron kiemelte, hogy "Franciaország továbbra is határozottan ragaszkodik Ukrajna szuverenitásának és területi épségének a nemzetközileg elismert határok közötti helyreállításához, és a minszki megállapodás mielőbbi tényleges végrehajtásához" négy évvel azután, hogy Moszkva bekebelezte a Krím félszigetet.



Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya nagy-britanniai megmérgezésével kapcsolatban a francia elnök azt is kérte Vlagymir Putyintól, hogy "határozattan vegye kézbe" a vegyi fegyverek elleni harcot. Emmanuel Macron szerint az orosz hatóságoknak "fényt kell deríteniük a Salisburyben elkövetett elfogadhatatlan támadással kapcsolatos felelősségekre és határozottan kézbe kell venniük azokat az esetleges programokat, amelyeket nem jelentettek be a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél".



A francia elnök a Novicsok hatóanyag fejlesztési programra utalt, miután Theresa May brit miniszterelnök a múlt héten a londoni alsóházban bejelentette, hogy brit szakértők megállapítása szerint a Novicsok nevű, oroszországi fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegméreg-hatóanyaggal mérgezték meg Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynökét és lányát, Julija Szkripalt, akiket azóta is válságos állapotban kezelnek Salisbury kórházában. Moszkva tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz.