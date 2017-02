A francia kormány ismét elítélte az orosz internetes beavatkozásokat

A függetlenként induló Emmanuel Macron kampánystábja a héten azt állította, hogy orosz állami források szándékosan terjesztenek rágalmakat az elnökjelöltek közül legkevésbé oroszbarátnak számító centrista politikusról. Azt is jelezte az egyik legesélyesebb elnökjelölt, hogy az elmúlt hónapban 4 ezer támadás érte mozgalmának honlapját, jelentős részük Ukrajnából érkezett.



"Elég csak megnézni, hogy mely jelöltek, Marine Le Pen (a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke) és a (konzervatív) Francois Fillon, irányába fejezi ki preferenciáját Oroszország a francia kampányban, miközben Emmanuel Macron, aki nagyon Európa-barát módon beszél, kibetámadásokat szenved el. Ez a fajta beavatkozási forma a francia demokratikus életbe elfogadhatatlan, és elítélem" - fogalmazott Jean-Marc Ayrault a Le Journal du Dimanche című vasárnap megjelenő hetilapnak adott interjúban.



"Oroszország szokott az elsőként emlékeztetni arra, hogy a nemzetközi élet egyik alapelve a be nem avatkozás a belügyekbe. Megértem. Franciaország és a franciák nem fogják soha elfogadni, hogy megmondják nekik, kire kell szavazni" - hangsúlyozta a diplomáciai tárca vezetője.



A külügyminiszter szerdán már a nemzetgyűlésben is figyelmeztette Moszkvát, amikor az azonnali kérdések órájában kérdezték az esetleges külföldi kibertámadásokról.



"Nem fogunk eltűrni semmilyen beavatkozást a választási folyamatunkba, sem Oroszországtól, sem más államtól, ez következik a demokráciánkból, a szuverenitásunkból, a nemzeti függetlenségünkből" - mondta. "Egyértelműen tudatni kell a határokat azokkal, akik megkísérelnék a be nem avatkozás elvét megsérteni, egyértelműen meg kell tenni, beleértve megtorló intézkedéseket is, ha szükséges, mert egyetlen külföldi állam sem befolyásolhatja a franciák választását, egyetlen külföldi állam sem választhatja ki a következő köztársasági elnököt" - mondta Ayrault.



Francia elemzők szerint a politikai pártok informatikai biztonsága a választások egyik leggyengébb pontja, ezért az informatikai rendszerek biztonságáért felelős francia hivatal, az ANSSI októberben valamennyi párt képviselőjét figyelmeztette az Oroszországból várható kibertámadások kockázataira.



Francois Hollande köztársasági elnök a szerdai védelmi ülésen azt kérte az illetékesektől, hogy az elnökválasztási kampányra készítsenek elő "rendkívüli megelőző és védelmi intézkedéseket, beleértve a kibervilágot is". Ezeket a következő, február 24-re tervezett védelmi tanács ülésén ismertetik az államfővel.



A külügyminiszter a vasárnapi interjúban megismételte, hogy "Oroszországnak, az Egyesült Államoknak és a világnak is egy stabil és működő Európa az érdeke, amely felelősen politizál, és a béke, a prosperitás és a fenntartható fejlődés érdekében tölti be a szerepét".



Az új amerikai adminisztrációnak Jean-Marc Ayrault azt üzente, hogy "Európa továbbra is referencia a zavaros világban". "Fogadok, hogy a hatalmi érdekekből az európaiak megosztására irányuló kísérlet nem fog működni. Az Egyesült Államoknak egyáltalán nincsenek eszközei arra, hogy kompenzálja azokat az előnyöket, amelyeket az Európai Unió kínál a tagjainak" - mondta a francia külügyminiszter.