A Frontex szerint veszélyben van az EU-török megállapodás

Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége (Frontex) szerint veszélyben van a migrációs hullám feltartóztatását célzó EU-török menekültügyi egyezmény - közölte szombaton a Welt am Sonntag című német lap a birtokába került Frontex-elemzésre hivatkozva.



A dokumentum szerint a 2016. július 15-i sikertelen puccskísérlet nyomán a török biztonsági apparátust és parti őrséget érő próbatételek a szóban forgó szervezetekben szétzilált állapotokhoz vezettek, amelyek befolyással bírhatnak a török hatóságoknak a megállapodás betartására vonatkozó képességére. "Mindez megkérdőjelezi az egyezmény fenntarthatóságát" - idézi a lap a Frontex-elemzést.



Az uniós határvédelmi ügynökség továbbra is jelentős gondokat lát az EU külső határain a többi között a migránsok személyazonosságának megállapításánál. Bár a legtöbb esetben az illegális bevándorlókat a görög, vagy az olasz befogadó központokban regisztrálják, ennek ellenére fontos kihívást jelent az elemzés szerint az iratok nélküli nagyszámú migráns pontos személyi adatainak a meghatározása.



A Frontex emellett továbbra is arra figyelmeztet, hogy a menekültek közé vegyülve terroristák is eljuthatnak az Európai Unióba. Az Iszlám Állam katonai vereségei ugyanis arra sarkallhatják a dzsihadista szervezet európai származású harcosait, hogy visszatérjenek hazájukba. "A határvédelmi hatóságok ezért fontosabb szerepet fognak játszani utazásaik ellenőrzésében" - következtetett a Frontex.



A tavaly márciusban kötött megállapodás értelmében az EU minden olyan migránst visszaküldhet Törökországba, aki illegális úton érkezett valamelyik görög szigetre, és nem kapott menekültstátust. Cserébe az EU minden visszaküldött szíriai állampolgár helyett törvényes úton befogad egy-egy szíriai menekültet közvetlenül Törökországból. Az unió emellett ígéretet tett, hogy pénzügyi támogatást biztosít a szíriai menekültek törökországi ellátására, és vállalta, hogy felgyorsítja a török vízumkötelezettség megszüntetését célzó, 2013-ban elkezdett folyamatot.