A Fülöp-szigetek elnöke a statárium kiszélesítését fontolgatja

"Azt hiszem, az Iszlám Állam megvetette a lábát Luzónon" - mondta Rodrigo Duterte szerdán Manilában, miután moszkvai látogatását lerövidítve visszaérkezett a Fülöp-szigetekre.



Duterte kedden katonai közigazgatást vezetett be hatvan napra az ország déli részén lévő Mindanao szigetén, mert fegyveres összecsapás robbant ki a biztonsági erők és muzulmán szélsőségesek, nevezetesen az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel is kapcsolatban álló Maute nevű szélsőséges csoport harcosai között. Utóbbiak - Duterte szerdai tájékoztatása szerint - lefejeztek egy rendőrtisztet.



Rodrigo Duterte azt is közölte, hogy szükség esetén akár egy évre is meghosszabbítja délen, Mindanaón a statáriumot, és ismét ígéretet tett arra, hogy könyörtelenül fellép a terrorizmussal szemben.



Luzón ugyanakkor az ország északi részén fekvő fontos sziget.



A Maute és az Abu Sayyaf nevű Fülöp-szigeteki terrorszervezet hűséget esküdött az Iszlám Államnak.