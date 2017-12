A gázai átkelők lezárásával válaszolt Izrael a palesztin rakétákra

Az áruforgalmat szolgáló Kerem Salom és a személyek utazását biztosító erezi átkelőt is lezárták csütörtöktől, miután egy hete szint minden nap rakétákat lőttek az övezetből izraeli területre, amire a légierő a Gázát irányító, szélsőséges Hamász szervezet katonai létesítményeire mért ellencsapásokkal felelt.



A hadsereg szóvivői közölték, hogy rendkívüli humanitárius esetekben továbbra is beutazhatnak Izraelbe kórházi ellátásra az Ereznél lévő átkelőhelyen. Ezt a lépést csak biztonsági megelőző intézkedésként szoktak alkalmazni a fontosabb zsidó ünnepek idejére.



Az elmúlt hét napban - Donald Trump amerikai elnök múlt szerdai, Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő bejelentése óta - több mint egy tucat rakétát lőttek Gázából Izrael felé.



Egy részük még az övezetben landolt, ötöt megsemmisítettek a levegőben a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer ellenrakétái, hat viszont Izrael területén ért földet, s kettő közülük Szderót városban anyagi kárt okozott.



A 2014-es Erős szikla hadművelet óta nem volt példa hasonló gyakoriságú rakétakilövésekre az enklávéból. Noha nem maga - az övezet fegyveres erejét jelentő - radikális Hamász, hanem más, kisebb iszlamista szélsőséges szervezetek tagjai lövik a rakétákat, Jeruzsálem a területet fennhatósága alatt tartó Hamászt tekinti felelősnek a történtekért.



Az egyik, még Gázában landoló rakéta a Gazi al-Sava nevű iskolában csapódott be Bét-Hananban, az övezet északi részén, de szerencsére nem voltak gyerekek a tanteremben.



A palesztinok és Izrael közötti konfliktus ismét fellángolt, mert Donald Trump amerikai elnök december 6-án bejelentette, hogy az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és utasítást adott az amerikai nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetésének előkészítésére.



Azóta az erőszakos tiltakozó akciók során hat palesztin életét vesztette, és legalább 2000-en megsebesültek.



Az iszlám országok vezetői - Trumpnak válaszul - szerdai isztambuli találkozójukon elfogadott zárónyilatkozatukban Palesztina fővárosává nyilvánították Kelet-Jeruzsálemet.