A hadsereg segít felszámolni az orosz kettős ügynök gyilkossági kísérletének következményeit

A brit hadsereg szakértőinek segítségét kérte pénteken a Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet következményeinek felszámolására.



A londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító szolgálata pénteki tájékoztatásában közölte: "számos járművet és egyéb tárgyat" kell eltávolítani Salisbury belvárosából, ahol a bűncselekmény történt, és ehhez kérte a katonai szakértők segítségét, mivel a fegyveres erőknek van megfelelő kapacitásuk és szakértelmük e feladat elvégzéséhez.



A közlemény nem részletezte, hogy a rendőrség pontosan milyen szakterületeken járatos szakértők segítségét kérte, de a BBC pénteken úgy értesült, hogy a hadsereg és a királyi haditengerészet hozzávetőleg 180, vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris hadviselés következményeinek elhárítására kiképzett tagja indult a helyszínre.



A Scotland Yard közleménye hangsúlyozza, hogy a katonai szakértők láttán a helyi lakosságnak "nincs oka a rémületre", a védelmi minisztérium rendszeresen nyújt segítséget a sürgősségi szolgálatoknak országszerte, és a közegészségügyi hatóságok eddig elhangzott tanácsadásai sem módosultak.



Sally Davies, az angol tisztiorvosi szolgálat vezetője minapi sajtótájékoztatóján elmondta: az incidensből eredő lakossági közegészségügyi kockázat az eddigi vizsgálati adatok alapján csekély, a hatóságok biztosítottak minden olyan helyszínt, ahol a két megmérgezett ember előzőleg megfordult.



Az eddigi vizsgálatok alapján "nagyon ritka" idegméreg okozta a Salisburyben történt kettős mérgezést. A sértettek egyike a 66 éves Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, aki 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során Nagy-Britanniában telepedett le, a másik pedig a volt kettős ügynök 33 éves lánya, Julija Szkripal.



Őket továbbra is válságos állapotban kezelik Salisbury kórházában.



Szintén mérgezést szenvedett a helyszínre elsőként érkező rendőr, Nick Bailey, akinek állapota súlyos, de ő nem szorul intenzív kezelésre.



Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka a héten hivatalosan bejelentette, hogy a rendőrség idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst. Rowley elmondta azt is, hogy a szakértők azonosították a hatóanyagot, de annak pontos mibenlétéről - azon túl, hogy idegméregről van szó - sem ő, sem a brit kormány nem adott azóta sem további tájékoztatást.



Pénteken Salisburybe utazott Amber Rudd brit belügyminiszter, aki meglátogatta a mérgezést szenvedett rendőrt, és azokat a jelenleg rendőrségi kordonnal elzárt helyszíneket, amelyeken megbetegedésük előtt közvetlenül Szkripal és lánya megfordult.



Az egykori kettős ügynök és Julija Szkripal egy helyi pubot, utána egy éttermet keresett fel, mielőtt vasárnap délután eszméletlen állapotban találtak rájuk egy belvárosi bevásárlóközpont előtt.



A helyi rendőrség tájékoztatása szerint összesen 21 embert vizsgáltak meg a városi kórházban, egyesektől vérmintákat is vettek, de csak Szkripal, valamint lánya és a rendőr szorul kórházi kezelésre.



A BBC televízió pénteken megszólaltatott egy orosz emigránst, aki szintén Nagy-Britanniában él, és elmondta: véleménye szerint a támadást egy olyan "bűnbanda" követhette el, amelynek célja Vlagyimir Putyin orosz elnök lejáratása lehetett a közelgő oroszországi elnökválasztás előtt.