A Hamász egy nap után enyhítette a gázai övezet határzárlatát

Ismét használhatják az átkelőhelyet a palesztin miniszterek, az Izraelben bebörtönzött foglyok családtagjai és a palesztin betegek, valamint továbbra is utazhatnak rendkívüli humanitárius esetekben Izraelbe és vissza.



A Hamász első ízben alkalmazta ezt a palesztinok számára megszorítást jelentő eszközt, korábban Izrael rendelt el hasonló zárlatokat, többnyire nagyobb palesztin merényletek után.



A szervezet Mazen Fakha Hamász-vezető pénteki meggyilkolása miatt szombaton függesztette fel mindkét irányban a határállomás működését, valamint lezárta tengeri övezetét is Gáza városánál. A lépést azzal indokolták, hogy a merényletért esetleg felelős gázaiak ne menekülhessenek el Izrael irányába, de a döntés miatt a vasárnap esti izraeli tévéhíradók szerint elsősorban az Izraelben kezelt palesztin betegek kényszerültek egész napos várakozásra.



A rádiónak nyilatkozó Hamász illetékesek arról számoltak be, hogy a pénteki politikai leszámolás után megerősítették az övezetben a szervezet vezetőinek biztonsági őrizetét, s fokozták a határnál és a tengerparton az őrjáratokat.



Az al-Kudsz című palesztin napilap szerint támadói közvetlen közelről, hangtompítós fegyverből leadott négy lövéssel végeztek Mazen Fakhával, amikor lakóházának földalatti parkolójában leállította autóját. Felesége és kislánya előzőleg az épület kapujában kiszálltak a kocsiból.



A lap szerint a Hamász biztonsági erőinek kezében vannak a közelben elhelyezett biztonsági kamerák felvételei. Az al-Hajat pánarab hírlap korábban azt közölte, hogy Mazen Fakha gyilkosai a tenger felől érkeztek, majd arra is távoztak küldetésük végrehajtása után.



Az izraeli katonai rádió vasárnap arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg küldöttei korábban több alkalommal is felkeresték Mazen Fakha Ciszjordániában élő apját, és arra kérték, bírja rá a fiát Izrael-ellenes ténykedésének abbahagyására, és maguk is megfenyegették telefonon, hogy messzire elér az izraeli biztonságiak karja, ha nem függeszti fel tevékenységét. A vádak szerint Mazen Fakha Ciszjordániából végrehajtott merényleteket szervezett Izrael ellen.



A Hamász Izraelt vádolja egyik vezetőjének likvidálásával, de Jeruzsálem nem vállalta magára a merénylet elkövetését. A Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint, ha Izrael végzett Fakhával, akkor ezzel egyszerre üzenhetett a terrorizmushoz visszatért korábbi palesztin foglyoknak és a Hamász újonnan megválasztott vezetésének, hogy sehol, még a Gázai övezetben sem lehetnek biztonságban, ha merényleteket készítenek elő Izrael ellen.