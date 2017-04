Erősen kétséges a dortmundi támadás iszlamista háttere - Bartra: Életem legnehezebb 15 perce volt

Marc Bartra: Életem legnehezebb 15 perce volt



Élete legnehezebb 15 percének nevezte a kedd esti dortmundi merényletet Marc Bartra, a helyi Borussia spanyol labdarúgója.



"Ez volt életem leghosszabb és legnehezebb 15 perce a fájdalom, a pánik és a bizonytalanság miatt, mert nem lehetett tudni, mi történik és mennyi ideig fog tartani" - írta pénteken a közösségi oldalán a 26 éves védő.



Bartra az egyetlen, aki a játékosok közül megsérült, amikor a csapatbuszt bombatámadás érte kedden, úton a vendég AS Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A jobb csuklójában eltört egy csont, amit meg kellett operálni, és a beavatkozás során a karjából szilánkokat távolítottak el.



"Az egyetlen dolog, amit kérek, hogy mindenki békében élhessen, hagyjuk magunk mögött a háborúkat" - tette hozzá a futballista, akinek az operációja miatt négy hetet kell kihagynia.



Erősen kétséges a Borussia Dortmund (BVB) német labdarúgócsapatot szállító busz ellen elkövetett robbantásos merénylet ügyében nyomozó hatóságok szerint, hogy a támadás hátterében szélsőséges iszlamizmus áll - jelentette pénteken a Süddeutsche Zeitung (SZ) című német lap és két német regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportja.A merénylet helyszínén talált három, azonos szövegű levél iszlamológus - a muzulmán vallással és kultúrával foglalkozó - szakértők bevonásával végzett elemzése szerint komoly kétségek fűződnek ahhoz, hogy a szöveg radikális iszlamistáktól származik.A levél ugyan az "Allah, a Könyörületes és Irgalmas nevében" felkiáltással kezdődik, de a szakértők szerint ez valószínűleg csak a félrevezetést szolgálja. Kétségeiket a többi között azzal magyarázzák, hogy a szóhasználat szokatlan, és hiányoznak a levélből az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet jelképei. Arra is hivatkoznak, hogy még soha nem történt olyan iszlamista terrortámadás, amelynek helyszínén beismerő levelet hagytak hátra a merénylők.A levél vége is gyanús; a szöveg fenyegetéssel és két követeléssel zárul, az áll benne, hogy az IÁ "halállistájára" kerültek német sportolók és más hírességek, és egészen addig veszélyben lesznek, amíg a német légierő nem vonja ki Tornado típusú felderítő gépeit az IÁ elleni nemzetközi koalícióból és nem zárják be a németországi Ramsteinben működő amerikai légi támaszpontot. Ez egyáltalán nem tipikus, ugyanis "az IÁ nem tárgyal" - idézte az SZ, az NDR és a WDR Burkhard Freiert, az Észak-Rajna-Vesztfáliai tartományi alkotmányvédelmi hivatal vezetőjét.A tényfeltáró munkacsoport értesülése szerint forró nyom nincs az ügyben, és a hatóságok minden lehetséges irányban nyomoznak. Így a szélsőbaloldali vagy szélsőjobboldali indíttatású terrorizmus lehetőségét sem zárják ki.Ez utóbbival kapcsolatban a Focus Online hírportál azt jelentette, hogy egy nyom Szászország tartományba vezet, a hatóságok azt vizsgálják, hogy lehet-e esetleg köze a támadáshoz szélsőjobboldali köröknek vagy a Lipcse térségében szerveződött militáns futballhuligán szubkultúrának.A BVB csapatát az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőre szállító autóbusz ellen kedden 19.15-kor követtek el robbantásos merényletet a csapat dortmundi szállásának közelében, a városi stadiontól mintegy 10 kilométerre.Az ismeretlen elkövető vagy elkövetők három robbanószerkezetet rejtettek el egy parkolónál a sövényben. Mindhárom működésbe lépett, amikor a busz elhaladt mellettük. A pokolgépekben fémszegecseket helyeztek el. Egy ilyen tárgy áthatolt az autóbusz szélvédőjén és belefúródott egy ülésbe. Csak a szerencsén múlott, hogy nem egy utast talált el.A különleges biztonsági felszerelésekkel, köztük megerősített szélvédőkkel ellátott jármű két helyen rongálódott meg, és egy berepedt szélvédő megsebesítette Marc Bartrát, a csapat egyik védőjét. A spanyol légiós felületi sérülések mellett csonttörést szenvedett a jobb csuklójában, szerdára virradóra megoperálták. A busz útját biztosító egyik motoros rendőr légnyomási sérülést szenvedett és sokkot kapott.A mérkőzést elhalasztották szerda estére. Az AS Monaco 3-2-re győzött a BVB vendégeként.Az üggyel kapcsolatban eddig egy Németországban élő iraki férfi és egy német férfi került a hatóságok látókörébe. Mindkettőt radikális iszlamistaként tartják számon. Kiderült, hogy nincs közük a támadáshoz, de az iraki férfit mégis előzetes letartóztatásba helyezték. Azzal gyanúsítják, hogy hazájában az IÁ oldalán harcolt, és Németországban is tartotta a kapcsolatot a dzsihadista szervezettel.