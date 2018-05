A hawaii vulkánkitörés lávafolyama elérte a Csendes-óceánt - fotók

A Kilauea tűzhányó aktivitása nem csökken, és a Hawaii Vulkáni Obszervatórium (HVO) szakemberei szerint egyre nagyobb mértékben lövell ki kéndioxidot. A láva elpusztította és leégette az útjába kerülő házakat és növényzetet, és miután elérte és használhatatlanná tette az egyik fontos országutat, immár folyamatosan ömlik az óceánba.A HVO szakemberei szerint a magma és a víz találkozásakor klórsav keletkezik, és károsíthatja a tüdőt, szemet, valamint bőrirritációt okozhat. Ezért arra figyelmeztettek, hogy aki a kötelezően elrendelt kiürítés ellenére is a környékre merészkedne, annak komoly egészségügyi kockázatokkal kell számolnia. A hawaii parti őrség biztonsági zónát húzott a lávafolyam és az óceán találkozási pontja köré. Az intézkedés értelmében a láva óceánba ömlésének helyszínét 300 méteren belül nem szabad megközelíteni. John Bannon, a parti őrség helyettes vezetője leszögezte: aki ezen a körön belülre merészkedik, nem csupán súlyos sebesüléseket szerezhet, hanem vakmerősége halállal is járhat.Óvatosságra és gázmaszkok használatára intették a nem a tűzhányóhoz viszonylag közel élő helybélieket is. A vulkán ugyanis megháromszorozta kéndioxid-kibocsátását.A Kilauea ezen a hétvégén kétszer is földrengéssel járó nagy kitörést produkált. A geológusok az első alkalommal 4,9, a másodszorra pedig 5-ös erősségű földrengést mértek. Május 3. óta, amióta a tűzhányó ismét aktív, 2250 kisebb, vagy nagyobb földmozgást mértek a Nagy Szigeten és környékén.