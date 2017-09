A heves tiltakozások ellenére újabb négy THAAD-üteget telepített Dél-Korea

A helyi lakosság heves tiltakozása ellenére befejeződött a THAAD amerikai rakétavédelmi rendszer telepítése Dél-Koreában. A szöuli védelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint a fegyverek hadrendbe állítása az észak-koreai fenyegetések miatt vált sürgőssé.Dél-Korea és az Egyesült Államok két THAAD-üteget májusban állított hadrendbe az ország déli részén, Szöultól 190 kilométerre. Most újabb négy rakétaüteget telepítettek a fővárostól 300 kilométerre délre lévő új rakétatámaszpontra, a helyi lakosok és környezetvédők heves tiltakozása ellenére.A Yonhap hírügynökség helyszíni beszámolója szerint. A tiltakozók odaláncolták magukat az úton keresztbeállított teherautókhoz, mások élőláncot alkottak, és egymáshoz kötözték magukat, hogy a rendőrök ne tudják őket egymástól elválasztani.

A helyi lakosok elsősorban attól tartanak, hogy a rakétarendszer modern radarjai által kibocsátott elektromágneses hullámok egészségügyi és környezetvédelmi gondokat okozhatnak., mert megkapta hozzá a környezetvédelmi hatóság ideiglenes engedélyét. Szöul tárgyalt a további négy üteg telepítéséről is, de helyi lakosok panaszt tettek amiatt, hogy az előző kormány túl gyorsan hozta meg a döntést, hatástanulmány nélkül, és kár érheti a környezetet. Ezért a környezetvédelmi hatóság leállíttatta a telepítést, és hatásvizsgálatot indított.A végleges engedély a hatástanulmány eredményétől függ.Dél-Korea és az Egyesült Államok tavaly júliusban állapodott meg először egy THAAD-üteg Dél-Koreába telepítéséről, ami nemcsak Észak-Koreát, de Kínát is feldühítette, mert Peking saját biztonságát érintő fenyegetésnek tekinti a rakétarendszer nagy hatótávolságú radarjait. Kína többször tiltakozott diplomáciai úton a THAAD-rendszer dél-koreai telepítése ellen, és Oroszország is sérelmezte, hogy a THAAD-rendszerek telepítése miatt felborul a térségbeli katonai egyensúly.