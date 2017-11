A horvát média szerint meghalt az ítélethirdetésekor mérget ivó egykori tábornok - videó

Megerősítette elsőfokú ítéletét szerdán a hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) három volt boszniai horvát vezető ügyében, akikre immár jogerősen súlyos börtönbüntetéseket szabtak ki a muszlimok ellen a délszláv háború idején elkövetett etnikai tisztogatások miatt.A másik három vádlott ítéletének kihirdetése előtt félbe kellett szakítani az ülést, mert az elítéltek egyike állítólag "mérget" ivott.Az egykori Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló bíróság jogerősen 25 év szabadságvesztésre ítélte Jadranko Prlicet, az 1993-ban egyoldalúan kikiáltott Herceg-Boszniai Horvát Köztársaság "kormányfőjét", két társát, Bruno Stojicot és Slobodan Praljakot pedig 20-20 évre.Az NT elnöklő bírája, Carmel Agius éppen felolvasta a másodfokú ítéletet Praljak ügyében, amikor a nyugalmazott tábornok azt kiáltotta, hogy "nem vagyok háborús bűnös, elutasítom a vádakat", és kiivott egy, állítása szerint "mérget" tartalmazó üveget.

A horvát média szerint Praljak meghalt



A horvát média nem hivatalos értesülései szerint meghalt Slobodan Praljak volt boszniai horvát tábornok, aki mérget vett be szerdán ítélethirdetéskor a hágai Nemzetközi Törvényszék tárgyalótermében. Hivatalos forrásból és Hágában ezt egyelőre nem erősítették meg.



Az N1 horvát hírcsatorna és Nova Televízió nem hivatalos értesülésekre hivatkozva bejelentette, hogy Praljak valamivel 14 óra után halt meg kórházban.

"Védencem arról számolt be, hogy reggel mérget ivott" - mondta Natasa Faveau-Ivanovic, a 72 éves férfi ügyvédje.Az ülést azonnal berekesztették, mielőtt az ügy három másik vádlottjának ítéletét is kihirdették volna, és orvost hívtak.Később mentőhelikopter érkezett a törvényszék épületéhez, amely előtt már egy tűzoltóautó és egy mentőautó is parkolt. A bíróságot nem ürítették ki.Helyszíni beszámolók szerint még nem sikerült megállapítani, milyen folyadékot tartalmazott az üveg, és azt sem tudni, mikor folytatódhat az ítélethirdetés.A bírói testület 2013-ban hirdette ki elsőfokú ítéletét az ügyben, összesen 111 év szabadságvesztést kiszabva a vádlottakra. A fellebbezési eljárásban az ügyészség súlyosbítást, a védelem a vádlottak felmentését kérte.Az 1992-1995-ös boszniai háborúban mintegy 100 ezren vesztették életüket, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.A Nemzetközi Törvényszék 1993-ban jött létre, fennállása alatt 161 ember ellen emelt vádat és 84-et ítélt el. Az eseti bírói fórum megbízatása decemberben jár le hivatalosan, a fennmaradó ügyeket az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) veszi át.