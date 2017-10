A katalán kormányt tartja felelősnek, de bocsánatot kért a spanyol csendőrök miatt a spanyol kormány

Bocsánatot kért a spanyol csendőrök erőszakos fellépése miatt a múlt heti katalóniai népszavazáson a spanyol kormány katalóniai megbízottja egy barcelonai televíziós interjúban pénteken.Enric Millo a TV3 katalán televízió műsorában szomorúságát fejezte ki a történtek miatt, de hozzátette, hogy a katalán kormányt tartja felelősnek.Véleménye szerint mindez elkerülhető lett volna, ha nem tartják meg a referendumot vagy ha a katalán elnök nem buzdít a szavazóhelyiségeknek kijelölt iskolák nyitva tartására.

A katalán kormány adatai szerint 893 civil sérült meg, a spanyol belügyminisztérium pedig 431 megsérült rendfenntartóról adott hírt., aki az ARA című katalán lapnak adott nyilatkozatábanA katalán vállalati ügyekért felelős tanácsos szerint ugyan politikailag "érthető" lenne Katalóniában az egyoldalú függetlenségi nyilatkozat elfogadása, de figyelembe kell venni annak következményeit is, amelyek között egyebek mellett lehetséges utcai konfliktusokat és tüntetéssorozatot is felsorolt.A rendőri vezetőt nem az október 1-jei eseményekkel kapcsolatban idézték be, hanem a katalán kormány gazdasági tanácsosának barcelonai hivatalánál szeptember 20-án zajlott tüntetés miatt.A spanyol csendőrség aznap nagyszabású akciót indított, hogy megakadályozza az illegális függetlenségi népszavazást: 41 helyen tartottak házkutatást, 14 magas rangú katalán tisztviselőt vettek őrizetbe.A gazdasági tanácsos hivatala előtt már reggel tiltakozó tömeg gyűlt össze, akik egészen másnap hajnalig ottmaradtak, súlyosan megrongáltak három csendőrautót, amiket aztán el kellett szállítatni a helyszínről. A tüntetők megpróbáltak behatolni az épületbe, miattuk a csendőrök órákig odabent ragadtak.A csendőrség állítása szerint segítséget kért a katalán rendőrségtől, amely ezt azonban csak többszöri kérésre és sokára teljesítette.A bíróság az ügyben beidézte továbbá Jordi Sánchezt, a Katalán Nemzetgyűlés (ANC) valamint Jordi Cuixartot, az Ómnium Cultural nevű civil politikai szervezet vezetőjét, mivel a tüntetést ők szervezték és koordinálták.