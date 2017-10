A katalán többség nem támogatja az egyoldalú elszakadást Spanyolországtól

Az október 4. és 7. között végzett kutatásban Katalóniában a megkérdezettek 58,9 százaléka válaszolt nemmel arra a kérdésre, hogy támogatja-e Katalónia függetlenségének egyoldalú kinyilvánítását, míg az ország többi részében élők 79,4 százaléka ellenezte ezt a lépést.



A katalánok 47 százaléka szerint Katalóniában előrehozott választásokat kellene tartani, szemben a válaszadók 42,4 százalékával, akik szerint viszont nem. Ugyanerre a kérdésre Spanyolország többi részén 63,9 százalékkal válaszoltak igennel.



Az NC Report egyebek mellett arra is kíváncsi volt, hogyan ítélik meg a spanyol hatóságok beavatkozását a múlt heti népszavazáson. Katalóniában a válaszadók 53 százaléka mondta azt, hogy szerinte nem a jogállam védelmében léptek fel. Ezzel ellenkező véleményen van az ország más területein élők többsége, 75,6 százaléka.



Az ABC című napilap is közvélemény-kutatást jelentetett meg az október 1-jei eseményekkel kapcsolatban, a felmérést a GAD3 nevű cég készítette október 2. és 6. között.



Ebben a Katalóniában megkérdezettek 75 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a spanyol és katalán kormánynak párbeszédet kellene folytatnia, mert így lehet elkerülni a szakítást. Spanyolország többi részén 73 százalék támogatta ezt a megoldást.



A katalán válaszadók 66 százaléka szerint társadalmuk megosztott, hasonlóan látja a helyzetet a más spanyol területeken élők 88 százaléka is.



A spanyol hatóságok fellépését ebben a kutatásban a Katalóniában megkérdezettek 18 százaléka vélte arányosnak, a többiek 46 százaléka nyilatkozott hasonlóan.



Katalóniában október 1-jén függetlenségi népszavazást tartottak annak ellenére, hogy azt a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette. A referendum a spanyol hatóságok és a szavazók közötti összecsapásba torkollt. A hivatalos végeredmény szerint a választásra jogosultak 43 százaléka vett részt a népszavazáson, összesen 2,28 millióan, akiknek 90,18 százaléka, 2,04 millió támogatta az elszakadást Spanyolországtól.



A katalán kormány eltökélt szándéka, hogy a függetlenségi pártok támogatásával a katalán parlament hamarosan határozatot fogadjon el Katalónia egyoldalú elszakadásáról Spanyolországtól. Ezt követően pedig tárgyalásokat kezdene a függetlenedésről a spanyol állammal, amely azonban várhatóan nem lesz partner ebben.