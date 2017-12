A képviselőház után az amerikai szenátus is megszavazta az amerikai adórendszer átalakítását

A képviselőház után az amerikai szenátus is megszavazta szombat hajnalban az adórendszer átalakítását, így Donald Trump elnök és a Republikánus Párt közelebb jutott azon céljához, hogy csökkentse a vállalkozások és a tehetős magánszemélyek adóját, miközben az átlag amerikai számára a változások vegyes irányúak.



Az 1980-as évek óta nem volt példa ilyen nagyarányú átalakításra az amerikai adórendszerben, mint amilyet most készítenek elő a republikánusok. A szenátusi tervezet szerinti intézkedésekkel tíz év alatt 1400 milliárd dollárral növelnék meg a 20 ezer milliárd dolláros államadósságot, de reményeik szerint az adócsökkentésekkel tovább serkentenék a már különben is növekvő gazdaságot, és ezáltal az államadósság hosszú távon lefaragható.



A részvénypiacok már hónapok óta várják, hogy Washington jelentősen csökkentse a cégek adóját.



Az adótörvény-tervezetek 51-49 arányú szenátusi megszavazása után - valószínűleg a jövő héten - megkezdődik a két házban jóváhagyott verziók összefésülése, az elnök elé ugyanis egyetlen tervezetet kell benyújtani. Donald Trump szeretné már az év vége előtt aláírni a törvényeket, és így az adórendszer átalakítása az első nagy törvényhozási teljesítménye volna neki és a republikánusoknak is az elnök első hivatali évében.