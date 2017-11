A kopt egyházfő fogadta Kövér László házelnököt és kíséretét

"Nagy öröm számunkra, hogy a politikai megbeszéléseket és az Ahmed el-Tajjeb főimámmal történt találkozást követően II. Tavadrosz pápa is fogadta a magyar delegációt" - mondta a házelnök az MTI-nek az Országgyűlés sajtófőnöke által eljuttatott közlemény szerint.



"Az elmúlt napok egyiptomi megbeszélései alapján jó példát látunk arra, hogy itt a különböző kultúrák és vallások között nemcsak a párbeszéd és egymás mellett élés, hanem egymás megsegítése is lehetséges" - tette hozzá.



II. Tavadrosz ennek okát abban látja, hogy "a tizennégy évszázados egyiptomi keresztény és iszlám együttélés nemzeti egységet és összefogást teremtett". A kopt egyházfő hangsúlyozta: Magyarország azzal teheti a legtöbbet Egyiptom népéért és keresztény közösségeiért, ha segít nekik szülőföldjükön maradni, és a kétoldalú államközi kapcsolatok révén segíti a fiatalokat a munkahelyteremtésben, az oktatásban, a turizmus fejlesztésében - tájékoztatott Szilágyi Zoltán.



A magyar házelnök elmondta: az Európai Unió tagjaként Magyarország az uniós fórumokon, illetve a terrorellenes küzdelemben is támogatná Egyiptomot és az itt élő, 15 milliós keresztény közösséget.



"Az egyiptomi keresztények nemcsak a magyar állam, hanem a Magyarországi Katolikus Egyház támogatására és minden magyarországi keresztény közösség szolidaritására is számíthatnak" - tette hozzá a politikus egyiptomi hivatalos látogatásának befejezéseként.



Kövér László egyiptomi tartózkodása során megbeszélést folytatott vendéglátójával, Ali Abdel-Állal, az Egyiptomi Arab Köztársaság parlamentjének elnökével, illetve Seríf Iszmáíl miniszterelnökkel. Emellett találkozott az Egyiptomi-magyar Baráti Tagozat tagjaival és Abdel-Fattáh asz-Szíszi köztársasági elnökkel.



A házelnököt a magyar delegáció tagjaként Staudt Gábor (Jobbik) országgyűlési képviselő, az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar-egyiptomi baráti csoportjának elnöke és Horváth István (Fidesz) országgyűlési képviselő, az IPU magyar-egyiptomi baráti csoport tagja kísérte.