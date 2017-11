A kormányfő nem hagyja, hogy megrágalmazzák Lengyelország polgárait

Határozottan elítéljük a szélsőségesség minden formáját. Lengyelország nem tolerálja az olyan magatartást, amely áthágja az elfogadható normákat

Lehetnek nézetkülönbségeink, de ha azt akarjuk, hogy az európai család a közös értékek alapján építse a jövőjét, akkor tisztelni kell ennek a családnak az összes tagját, beleértve Lengyelországot

Beata Szydlo lengyel miniszterelnök Göteborgban, az Európai Unió csúcstalálkozója után tartott pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: nem fogja hagyni, hogy országa polgárait megrágalmazzák, annál is inkább, mivel Lengyelország kétszer is a totalitarizmus áldozatául esett.A lengyel kormányfő azokra a nemzetközi bírálatokra reagált a göteborgi EU-csúcs után újságírók előtt, amelyek- mondta Szydlo a függetlenség napi varsói felvonuláson tapasztalt szélsőséges megnyilvánulásokra utalva. Hozzátette azonban, hogy a lengyel kormány soha nem fogja hagyni az ország polgárainak rágalmazását.- tette hozzá a lengyel kormányfő.A liberális képviselőcsoportot vezető Guy Verhofstadt szavait elfogadhatatlannak tartotta a lengyel elnök, aki úgy vélte, Verhofstadtnak szégyellnie kellene magát kijelentései miatt.A liberális képviselőcsoport vezetője szerdán azt mondta a függetlenség napi varsói menettel kapcsolatban: "60 ezer fasiszta masírozik Varsó utcáin. Neonácik, a fehér felsőbbrendűséget hirdetők, és most nem az egyesült államokbeli Charlottesville-ről beszélek, hanem Varsóról, Lengyelországról, nagyjából 300 kilométerre az auschwitz-birkenaui egykori haláltábortól. Soha nem gondoltam volna, hogy ez még megtörténhet Európában."Andrzej Duda arra a kérdésre, hogy mi lehet ezeknek a Lengyelország elleni támadásoknak a hátterében, kifejtette: az Európai Parlamentben uralkodó politikai realitás választ ad mindenre. Szerinte nem szabad elfelejteni, hogy az EP többségi frakciójában ülnek a fő lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) képviselői, és az ő partnereik voltak azok, akik előkészítették és megszavazták szerdán a lengyel jogállamiságról szóló határozatot.E határozat alapján az EP elkezdi előkészíteni az uniós alapszerződés hetedik cikke szerinti eljárás megindítását Lengyelországgal szemben.