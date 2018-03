A Kremlnek nincs információja a volt orosz kém angliai mérgezésének hátteréről

A Kremlnek nincs információja arról, hogy mi állhatott az orosz katonai hírszerzés volt ezredesének állítólagos mérgezése mögött - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden Moszkvában újságíróknak.



A 66 éves Szergej Szkripalt súlyos mérgezéses tünetekkel az angliai Salisbury kórházában kezelik, válságos állapotban van. Az orosz férfit és egy nőismerősét eszméletlenül találták a város egyik bevásárlóközpontja előtt egy padon. Hétfő este a hatóságok még nem tudták, hogy bűncselekmény történt-e.



"Nem tudok semmilyen reagálást kifejteni, mert nem áll rendelkezésünkre semmilyen információ" - mondta Peszkov, hozzátéve, a Kreml nem tudja, hogy az incidens mivel állhat összefüggésben, és hogy mivel foglalkozhatott Szkripal az elmúlt időben.



A szóvivő szerint Moszkva, bár nem kapott felkérést arra, hogy vegyen részt a történtek okainak feltárásában, mindig nyitott az együttműködésre. Peszkov arra a kérdésre sem tudott válaszolni, hogy Szkripal megtartotta-e orosz állampolgárságát.



Azokkal az állításokkal kapcsolatban, amelyek szerint Oroszországnak köze lehet a történtekhez, a szóvivő megjegyezte, hogy az azokat hangoztató nyugati szakértők "nem sokat várattak magukra".



Más témákról szólva Peszkov egyebek között hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontja a Kelet-Ukrajnába vezénylendő békefenntartókkal kapcsolatban változatlan maradt. Moszkva továbbra is úgy gondolja, hogy a nemzetközi missziók fogadása kizárólag a Donyec-medencei "köztársaságok" képviselőinek beleegyezése esetén lehetséges.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vasárnap lezajlott választásokat Moszkva Olaszország belügyének tekinti, és "virágzó jövőt" kívánt Európának.





Korábban írtuk:

Egybehangzó hétfő esti brit médiaértesülések szerint egy volt orosz kémet kezelnek súlyos mérgezéses tünetekkel az angliai Salisbury városának kórházában.



A területileg illetékes rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy a 66 éves férfit és 30-as éveiben járó nőismerősét eszméletlenül találták a város egyik bevásárlóközpontja előtt egy padon, és mindkettőjüket válságos állapotban kezelik a városi kórház intenzív osztályán.



A Wiltshire megyei rendőrség hétfő esti sajtótájékoztatója szerint a hatóságok még nem tudják, hogy bűncselekmény történt-e, de a nyomozást vezető tiszt hangsúlyozta, hogy az incidenst nem terrorellenes eljárás keretében vizsgálják.



Egyöntetű brit médiaértesülések szerint a férfi a brit külső hírszerzés (MI6) egy volt orosz ügynöke, Szergej Szkripal. Az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese állítólag tíz éven át dolgozott a brit szolgálatnak, Nyugat-Európában tevékenykedő orosz ügynökök tucatjait leplezte le, és a hivatalos orosz vádak szerint ezért 100 ezer dollárt kapott az MI6-től.



Szkripalt 2006-ban Oroszországban 13 év fegyházra ítélték, ám 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során Nagy-Britanniába távozott.



A brit sajtó akkori értesülései szerint a kémcsere keretében Oroszországból Amerikába távozók repülőgépe egy időre megállt a brit királyi légierő (RAF) Brize Norton-i támaszpontján, ahol a gépből "többen kiszálltak".

A brit lapok korabeli beszámolói szerint - bár ezt hivatalos helyen azóta sem erősítették meg - köztük volt Szergej Szkripal is.



A hétfő esti brit rendőrségi sajtótájékoztató szerint egyelőre nem ismeretes, hogy a férfi és nőismerőse mitől lett súlyos beteg, de a vizsgálatot irányító tiszt elmondta, hogy a hatóságok "komoly incidensnek" minősítették a történteket.



A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap online kiadásának hétfő esti, forrásmegjelölés nélkül közölt értesülése szerint a hatóságok arra gyanakszanak, hogy a férfi és a nő egy Fentanyl nevű, fájdalomcsillapítókhoz használt, rendkívül erős hatású szintetikus szertől lett rosszul.



A rendőrség Salisbury városában kordonnal zárta le azt a területet, ahol a két embert eszméletlenül találták. Szemtanúk elmondása szerint a helyszínt teljes védőöltözetet viselő egységek nagynyomású vízsugárral tisztították.



A hétfő esti brit médiabeszámolók az esetet párhuzamba állítják a Litvinyenko-gyilkossággal.



Alekszandr Litvinyenkót, az orosz állambiztonsági szolgálat (FSZB) egykori alezredesét, aki szembefordult az orosz kormánnyal és 2000-ben Londonba emigrált, 2006 novemberében, hatalmas adag polónium 210-es sugárzó izotóppal ölték meg.



A mérgező anyagot a Scotland Yard szerint Litvinyenko teájába csempészték a nyugat-londoni Millennium Hotel bárjában, ahol a volt FSZB-tiszt két egykori ügynöktársával, Andrej Lugovojjal és Dmitrij Kovtunnal találkozott.



Nagy-Britanniában 2007-ben hivatalosan vádat emeltek a hazájában később parlamenti képviselővé választott Lugovoj ellen, és kérték kiadatását, ám ezt Moszkva megtagadta. Ezt diplomaták kölcsönös kiutasítása követte, és a két ország kapcsolatai azóta is mélyponton vannak.