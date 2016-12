A lengyel sofőr biztosan nem halt meg órákkal a merénylet előtt

A 37 éves lengyel sofőr, Lukasz Urban holttestét kedden adták át a lengyel hatóságoknak, továbbítva egyúttal a Németországban végzett boncolás előzetes eredményeit. A szerdán az északnyugat-lengyelországi Szczecinben végzett újabb boncolás eredményét Aldona Lema, a szczecini vajdasági ügyészség vezetője ismertette szerdán a Superstacja lengyel kereskedelmi televíziónak nyilatkozva.



"A jelenleg rendelkezésünkre álló anyag alapján cáfolhatom a Bild által közölt információkat, miszerint a halál néhány órával korábban állt volna be" - mondta Lema. Az ügyész később a TVN24 lengyel hírtelevíziónak is nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy "egyes német tömegtájékoztató eszközök által közöltektől eltérően a kamionsofőr nem a délutáni órákban hunyt el". A halál pontos időpontjáról azonban nem közölt adatot.



A lengyel ügyészség előzetesnek minősítette szerdai eljárását, a végleges eredményt bejelentések szerint később közlik. Amint Aldona Lena elmondta, céljuk az, hogy Lukasz Urban halálának körülményeit tisztázzák, és megállapítsák, ki volt a gyilkosság elkövetője. A sofőr holttestét valószínűleg még szerdán adják át családjának.



Lukasz Urbant a december 19-én este elkövetett merénylet után a fejét ért lőtt sebbel és késszúrással találták meg a vezetőfülkében. A Bildben közölt cikk is lehetségesnek vélte, hogy a sofőr nem halt bele azonnal a fejlövésbe, még élt, amikor a merénylő az emberek közé hajtott.



Egyes sajtóértesülések szerint a merénylővel dulakodó lengyel sofőrnek köszönhető, hogy a Breitscheid téri karácsonyi piacon nem haltak meg még többen, mert elrántotta a kormányt, a 40 tonnás kamion így 60-80 méter után balra fordult, a vásár területét elhagyva kifutott a Budapest utcára és megállt. Németországban ezért több tízezren kérik Joachim Gauck szövetségi elnöktől, hogy adományozza a legmagasabb állami elismerést Urbannak.



A támadásban 12 ember meghalt, 53 ember megsebesült. A kamiont a hatóságok szerint a veszélyes iszlamistaként számon tartott, elutasított menedékkérő Anis Amri vezette. A tunéziai férfi ismeretlen körülmények között Franciaországba menekült, majd a merénylet után négy nappal, péntek hajnalban felbukkant az olaszországi Milánóban, ahol rendőrökkel folytatott tűzharcban meghalt.